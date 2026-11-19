León destaca las emprendedoras rurales "como motor de empoderamiento económico, innovación y sostenibilidad" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto a la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha visitado hoy, 19 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, a dos emprendedoras riojanas instaladas en el mundo rural con producto propio: Ana Pérez Velilla (Bodegas y Viñedos Villarroya) y Myriam Martínez (cerera y productos naturales bajo la marca Mymar en Quel).

León ha destacado "la contribución de las mujeres rurales en el ámbito empresarial y emprendedor, inspirando a futuras generaciones y fomentando un entorno inclusivo y sostenible, innovador y de empoderamiento económico".

"Desde el Gobierno de La Rioja, consideramos que el apoyo al emprendimiento femenino en áreas rurales es una estrategia integral que beneficia a toda la sociedad, no solo a la autonomía de las mujeres, sino también a la diversificación de las economías rurales. Porque las emprendedoras rurales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades, impulsando la innovación, el crecimiento económico y la sostenibilidad", ha expresado.

En La Rioja, ha recordado, "tenemos grandes historias basadas en el emprendimiento rural, ejemplos inspiradores de mujeres que han superado barreras y han establecido negocios exitosos, fruto del ingenio y del empeño, por toda la región".

En el municipio más pequeño de La Rioja, Villarroya, con diez habitantes, Ana Pérez Velilla "está dando vida a través de una experiencia enológica". Así, "su bodega, a 928 metros de altitud, es una apuesta por el vino, por el enoturismo y por el territorio. Hoy, Día de la Mujer Emprendedora, queremos reconocer a quienes apuestan por crear empresa y futuro en La Rioja, también donde no resulta fácil. Emprender en un municipio como Villarroya exige ilusión, constancia y mucha convicción. Proyectos como el de Ana son los que dan vida al territorio y demuestran que el medio rural tiene futuro", ha apuntado.

Otro ejemplo de emprendimiento femenino que no siempre ocupa el primer plano es el artesano, "sector de valor añadido que diversifica el tejido económico riojano más allá de los sectores más conocidos". En Quel, Myriam Martínez transforma cera de soja y aceites esenciales en velas únicas, personalizadas para cada celebración. Su proyecto, con venta en su herboristería y tienda online en desarrollo, muestra cómo la artesanía se adapta a nuevos mercados.

"Queremos reconocer también el trabajo de quienes hacen de la artesanía una forma de emprender. Su proyecto muestra cómo tradición y futuro pueden ir de la mano: vende en su propio establecimiento y trabaja en una tienda online para llegar a nuevos clientes, sin renunciar a la atención personalizada que caracteriza su trabajo", ha señalado la consejera.