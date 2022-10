La Ley de Cambio Climático sigue su trámite tras rechazarse la enmienda a la totalidad del Partido Popular

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Cambio climático seguirá su trámite tras rechazarse, en el pleno del Parlamento de hoy, la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular y que sólo ha contado con el apoyo de Ciudadanos.

La diputada del PP Noemí Manzanos ha defendido la enmienda a la totalidad defendiendo que la Ley de Cambio Climático del Gobierno riojano incluye un "mensaje poco claro con el que no se va a conseguir llegar a la población riojana"; algo que sí se lograría, ha visto, con el texto alternativo presentado por los 'populares'.

"Ningún partido debe intentar adueñarse de la lucha contra el cambio climático", ha dicho a la vez que ha considerado que la ley elaborada por el Gobierno riojano "no toca la sensibilidad de los riojanos", por lo que se corre el riesgo de que se "desentiendan".

El texto alternativo llevado, hoy, por el PP lo primero que hace es cambiar el titulo por Ley Riojana del Clima; algo que Manzanos ha explicado que se hace no porque sean negacionistas del cambio climático sino porque es lo que va en la línea de las leyes europeas.

Añade, además, ha relatado, una fiscalidad ambiental en positivo, con rebajas en tasas a conductas que beneficien la lucha contra el cambio climático, esto es, "que se premie a las personas y empresas".

El Grupo Mixto, integrado por la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha votado en contra la enmienda a la totalidad, porque, ha explicado Moreno, frente al "consenso científico" que dice que el calentamiento es fruto de la acción humana, el texto alternativo de los 'populares' afirma que está, también, derivado de causas naturales.

"Cómo no les vamos a llamar negacionistas; o primamos el planeta o el capitalismo, porque en el fondo lo saben perfectamente, el calentamiento no tiene freno", ha dicho.

La ley, ha dicho, no es "perfecta" y las carencias se subsanarán con enmiendas en el trámite parlamentario; pero, frente a lo que afirma el texto presentado el PP, relativo a que el cambio climático "no entiende de ideologías", ha creído que "hay ideologías que no entienden del cambio climático".

Tampoco ha contado con el apoyo del PSOE (al que se une la diputada no adscrita Raquel Romero) y, en este sentido, la socialista Sara Orradre ha reprochado que el texto alternativo es, en un noventa por ciento, copia de la ley del Gobierno.

Así, además de "explicitar un día más cuanto deseo tienen de obstaculizar" al Gobierno desde el PP, lo que se hace es "cercenarlo en aspectos importantes, como es en la transversalidad".

Para Orradre cambian el nombre "porque les sale urticaria al hablar del cambio climático". "Apúnteselo bien", ha aseverado, "viene originado por el hombre, y usted en su exposición de motivos dice que viene también por causas naturales".

Para la socialista, los 'populares' tienen una "obsesión enfermiza de castigar a las renovables". Les ha pedido que "arrimen el hombro y trabajen el texto del gobierno en el proceso de enmiendas".

El portavoz de Ciudadanos (único grupo en apoyar la enmienda a la totalidad), Pablo Baena, ha alabado que haya semejanza entre ambos textos, porque eso significa que, en líneas generales, hay sintonía.

Pero, ha dicho, como "diferencia sustancial entre ambos textos" está que el del gobierno incluye un trámite de urgencia, y la alternativa no, lo cual permite más tiempo para mejorar las carencias.

Baena también se ha "declarado negacionista de que se generen más chiringuitos" y, por tanto, esa parte de la ley, ha dicho, no le gusta, al crear una agencia.

El consejero de Sostenibilidad, Alex Dorado, ha cerrado el debate desde la tribuna para apuntar que, frente a lo dicho por el PP relativo a que el cambio climático no es ideológico, son "los partidos de izquierda los que traen las leyes relativas al medio ambiente" mientras el PP "obstaculiza".

"Son ustedes retardistas, el negacionismo para la derecha cobarde", ha dicho al PP. Les ha acusado, además, de "vergüenza democrática" e "insulto al parlamento" al traer un texto alternativo que es "una copia con las partes más innovadoras cercenadas". "Sólo con el sonrojo de que les hayamos pillado copiando deberían haber retirado la enmienda a la totalidad", ha dicho.