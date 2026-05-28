La libertad, el humor, y la mirada compasiva e irónica de Rafael Azcona en el IX Encuentro de Guionistas en Logroño

Inauguración oficial del IX Encuentro de Guionistas de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La libertad, el humor, y la mirada compasiva e irónica de Rafael Azcona ha versado la primera jornada del IX Encuentro de Guionistas que se ha celebrado en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. En la misma participan 400 profesionales del sector.

Tras la inauguración oficial, por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, se ha desarrollado una mesa redonda, moderadora por el escritor y guionista riojano Bernardo Sánchez, bajo el título 'El guion vuelve a casa (en homenaje a Rafael Azcona)'.

En la misma, han participado Elvira Lindo, Víctor García León, Santiago Tabernero, y Marta González de Vega. Ésta última, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto en valor "la libertad con la que trabajaba Azcona", algo que ha señalado "es el hecho diferencial y que ahora la volvemos a necesitar más que nunca". "Para mí es súper inspirador el hecho de que muchísimas de sus películas tuviera que bregar con la censura y buscarse las vueltas", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "cuando doy alguna clase de guión les cuento que cuantas más trabas te pongan, más agudizas el ingenio; la frase típica de la necesidad agudiza el ingenio".

Ha insistido en la "libertad" con la que trabajaba el guionista logroñés, a la vez que ha destacado "esa visión de la realidad tan ácida y contar cosas a través del humor, porque el humor es el arma más poderosa para decir las cosas más serias; y eso es lo que nos dejó Azcona y me parece fundamental porque se suele tildar a la comedia de superficial y yo siempre digo que la comedia es todo lo contrario la comedia entra en la oscuridad exactamente igual que el drama pero desde dentro enciende la luz".

Ha lamentado que, en la actualidad, "hemos perdido libertad", para apuntar que "el pensamiento único nos empobrece a todos". "Estamos en plena democracia y nos encontramos con una imposición moral de la propia sociedad y los bloques, porque si eres de estos no eres de los otros", y hay que tener en cuenta, ha resaltado, que "el humor tiene que estar por encima de todo, porque se habla mucho de los límites del humor", ya que "la risa es lo que más libertad te da en el mundo".

"AZCONA ES UN ESTADO DE ÁNIMO"

El guionista Santiago Tabernero, por su parte, ha asegurado que Azcona "además de un guionista genial, es un estado de ánimo; una forma de mirar la vida, la realidad". "Él usó el humor para disolver el dolor a veces de estar vivo y los fracasos de la vida y de la muerte".

"Ahora mismo que están las cosas tan jodidas, me encantaría tener ese pulso azconiano con la realidad para encontrar la compasión, para encontrar el sentido del humor que ablandaba a las fieras y que convertía sus películas en clásicos del cine", ha asegurado el director y guionista riojano.

Sobre cómo afecta la Inteligencia Artificial a los guionista, ha señalado que la IA "nos pone a todos, a periodistas, a guionistas, a artistas gráficos, en otro lugar, y tendremos que aprender a negociar con ella nuestro talento para que sea realmente una aliada y no un enemigo". "Sin duda yo creo que muchos trabajos que hasta ahora eran artesanos, que se hacían a golpe de esfuerzo, de tiempo y de echarle codos a la cosa, nos lo está dando ya la IA a golpe de click".

Elvira Lindo ha destacado que Azcona "nos enseñó a mirar España, pero a su vez forma parte de una tradición de mirar España, que tiene que ver con la ironía, con la compasión, con el entender a la gente, con tener oído para la lengua".

En la actualidad, ha indicado que el guionista riojano "no tocaba asuntos en concreto de la política, sino que se inventaban cuentos a través del humor y de la mirada compasiva retrataban su país". "Entonces, es que de la precariedad con la que vivían sus personajes, podrían hacerse ahora cientos de películas y podrían hacerse en el mismo tono, pero adaptados a la España de hoy", ha añadido.

El director y guionista, Víctor García León, ha afirmado que Azcona

"es un ejemplo de honestidad, un señor que mira las cosas como son, y después de ver las cosas como son, quiere a sus personajes". "Ver el cine de Azcona debería ser como obligatorio en terapia, porque hace que te quieras como eres y no como se supone que serías, y creo que es muy humanista y muy bondadoso, a pesar de que tiene fama de lo contrario".

Sobre la situación actual del cine español, ha indicado que "no ha estado nunca bien", aunque hay que tener en cuenta que "las películas son buenas, pero seguimos estando mal financiados y desprotegidos".

El escritor y guionista Bernardo Sánchez ha destacado que de Azcona "se aprende una forma de estar en el mundo y de mirar y de opinar y de observar", porque siempre "buscaba una sonrisa a través de una visión entre compasiva y comprensiva de la realidad".

El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA y el Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el apoyo de la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Fundación SGAE, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición las colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos, el Consejo Regulador de la Denominación de origen Calificada Rioja, la Universidad de La Rioja, Bodegas Vivanco, la editorial Pepitas de Calabaza y Bodegas Franco Españolas.