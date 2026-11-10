Las librerías riojanas celebrarán su día con descuentos del 5% y una copia de las 'glosas emilianenses'

Día de las Liberías - FER

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las librerías riojanas celebrarán, entre el jueves, 12 de noviembre, y el sábado, 14 de noviembre, su día con Descuentos del cinco por ciento y una copia de las 'glosas emilianenses'.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga; el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa; y la secretaria general de FER Comercio y de la Asociación, Adelaida Alútiz, han presentado en rueda de prensa la campaña por la que, un año más, las librerías saldrán a la calle.

En esta ocasión, se repartirán 2.000 ejemplares del Códice Emilianense 60, folio 72, que contiene el primer texto escrito en español mediante unas anotaciones (glosas). Escrito en el Monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla constituye la primera manifestación del español.

"Aquí en La Rioja nos enorgullece tanto que, como agentes culturales, tanto por parte del Gobierno de La Rioja como por parte de los libreros y de las libreras, qué mejor que poder obsequiar a todas las lectoras y lectores con esta joyita", ha resaltado Ochoa.

Ha aprovechado, también, para recomendar los libros que se han alzado como los más vendidos en esta comunidad: la última novela de Dolores Redondo 'Todas las noches, todas las ciudades'; 'La hipótesis más peligrosa', de Arturo Pérez Reverte; y 'La hora antes del Alba', de Isabel Allende.

El Día de las Librerías se conmemora el 11 de noviembre en toda España pero, en esta ocasión, por motivos de la huelga se ha trasladado la celebración.