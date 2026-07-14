Las librerías Santos Ochoa de Torrevieja, Alicante y Benidorm repartirán polos de la mano de Penguin Bolsillo

Archivo - Una tienda de Santos Ochoa - CC BERCEO - Archivo

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Del 15 al 17 de julio, las librerías Santos Ochoa de Torrevieja, Alicante y Benidorm repartirán polos personalizados de la mano de Penguin Bolsillo. Y eso no es todo, algunos esconderán un premio sorpresa: un libro de regalo.

La campaña forma parte de una iniciativa conjunta entre Penguin Bolsillo y Santos Ochoa para impulsar la lectura durante los meses de verano y reforzar el papel de las librerías como espacios de encuentro, descubrimiento y recomendación.

Bajo el concepto 'Páginas frescas y sabores irresistibles', la acción establece un paralelismo entre dos gestos muy vinculados al verano: disfrutar de un polo y dejarse atrapar por una buena lectura. Dos experiencias sencillas y cotidianas que comparten una misma idea: cuando algo apetece de verdad, siempre dan ganas de un poco más. Porque hay placeres que se parecen mucho: "un capítulo más" y "un bocado más".

La acción se desarrollará durante tres días consecutivos, del 15 al 17 de julio, en tres librerías Santos Ochoa de la provincia de Alicante: Torrevieja, Alicante y Benidorm. Cada jornada, un carrito de helados de Penguin Bolsillo se instalará en una librería diferente para repartir 500 polos de naranja personalizados por día entre todas las personas que entren en el establecimiento, hasta agotar existencias.

Además, la campaña incorporará una dinámica especial: algunos de los polos repartidos esconderán un premio sorpresa. Las personas que reciban uno de los polos premiados podrán llevarse de regalo un libro de Penguin Bolsillo de la librería.

En total, se repartirán 1.500 polos de naranja personalizados y habrá 45 premios sorpresa durante los tres días de activación.

La acción contará también con la participación de autores de Penguin Random House Grupo Editorial, como Paul Pen, Adolfo Rodríguez y Juan Francisco Ferrándiz, que se pasarán por las librerías Santos Ochoa durante los días de activación y dejarán ejemplares firmados para los lectores. También contaremos con diferentes creadores de contenido acercándose a las librerías para dinamizar la acción.

Con esta iniciativa, Penguin Bolsillo y Santos Ochoa quieren promover la lectura a través de una experiencia cercana y lúdica, animando a los lectores a visitar las librerías también en verano.

CALENDARIO DE LA ACCIÓN

Martes, 15 de julio - Santos Ochoa Torrevieja C. José Martínez Ruiz Azorín, 12 03181 Torrevieja, Alicante Horario de tienda: 9,30 a 14,30 h y 17,30 a 21,30 h Horario de activación: 10,00 a 14,30 h y 17,30 a 21,00 h

Miércoles, 16 de julio - Santos Ochoa Alicante José García Sellés, 2 - C.C. Gran Vía, Local B4 03015 Alicante Horario de tienda: 10,00 a 22,00 h Horario de activación: 10,00 a 14,00 h y 17,00 a 21,00 h

Jueves, 17 de julio - Santos Ochoa Benidorm Vía Emilio Ortuño nº 6 03501 Benidorm, Alicante Horario de tienda: 10,00 a 21,00 h Horario de activación: 10,00 a 14,00 h y 17,00 a 21,00 h

Se repartirán de 500 polos por librería y día (250 por la mañana y 250 por la tarde), hasta agotar existencias.