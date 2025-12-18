El libro de fotografía aérea 'Logroño desde el cielo', primero realizado íntegramente con un dron

Imagen de la estatua de Espartero en Logroño a vista de dron - LASOLUCIONEDITORIAL

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de sorprendentes fotografías aéreas de la ciudad complementadas con vídeo e imágenes 360º captadas desde el aire y accesibles mediante código QR conforman el libro 'Logroño desde el cielo', publicado por el sello riojano lasolucioneditorial.com.

Su presentación coincide con el día de la Virgen de la Esperanza y tendrá lugar este jueves 18 de diciembre a las 19,00 horas en el Colegio de Arquitectos de La Rioja, con entrada libre.

Axel Cardona, promotor del proyecto considera que "es un libro para descubrir la ciudad desde otro punto de vista, dejándonos cautivar por su belleza y evidenciando la transformación e historia que cuentan sus calles, plazas, parques y edificios". Es además un documento visual para la posteridad que servirá para recordar cómo era la ciudad en este momento de la historia.

Cada imagen está acompañada de breves textos en español e inglés con información acerca del valor patrimonial y la configuración de Logroño. De esta manera, además de fomentar el conocimiento y sentido de pertenencia de los riojanos por la capital de su región, se logra acercar a turistas y públicos internacionales a un conocimiento más amplio de la ciudad.

Como curiosidad editorial, el libro se ha publicado con tres portadas diferentes, para que cada lector pueda elegir la que más le guste: el monumento a Espartero en una vista cenital, una panorámica del Ebro con el Casco Antiguo de fondo y una panorámica aérea del Paseo del Espolón. El contenido del libro es idéntico en todos los ejemplares.

PROCESO DE REALIZACIÓN

El piloto de drones Rafa Ocón ha estado a cargo de la operativa aérea para la cual ha sido necesaria la autorización y coordinación con Policía Nacional, AESA, AENA y el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (Héroes del Revellín). En total, se ha requerido más de un año de planificación, permisos, vuelos y edición del material.

El final de la primavera y el inicio del verano han sido las épocas seleccionadas para captar las imágenes, tanto por el esplendor de las zonas verdes como por la menor probabilidad de cancelación de vuelos (por factores meteorológicos), cada uno de los cuales los cuales han debido ser gestionados con cerca de un mes de antelación. Han sido necesarios medio centenar de vuelos para cubrir toda la ciudad.

Para la organización de los más de dos mil archivos y la selección de las cien fotografías publicadas, se ha tomado como referencia la división administrativa de la ciudad en cinco distritos: centro, sur, este, oeste y norte. De esta manera, logroñeses de todas las edades pueden reconocer y recordar momentos vividos a lo largo y ancho de la misma.

El libro puede adquirirse en las principales librerías de la ciudad a 24,90 euros y en lasolucioneditorial.com