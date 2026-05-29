Licitadas las obras de construcción del nuevo centro de FP 'Valle del Cidacos' de Calahorra

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo licita la contratación de las obras de construcción del nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) 'Valle del Cidacos' de Calahorra, por un importe total de 41.999.704,62 euros. El plazo de presentación de ofertas se extiende hasta el 8 de julio.

El nuevo centro se ubicará en la parcela de Calahorra situada entre la avenida de la Estación y la calle Doctor Chavarría y acogerá un amplio número de familias profesionales de FP como Comercio y Marketing; Administración y Gestión; Sanidad; Instalaciones y Mantenimiento; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Informática y Comunicación; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Para la correcta convivencia de todas estas familias se ha previsto una edificación de forma de 'peine', organizado mediante la suma de cinco volumetrías formando una única pieza. En planta dispone de un eje principal en el que se sitúan los elementos comunes de circulación, los accesos principales al edificio, que se localizan en los dos extremos, los vestíbulos, aseos e instalaciones.

Las aulas y talleres se ubican en las seis alas más al oeste de la parcela y en la séptima ala, situada más al este, se encuentran los espacios de uso administrativo.

La construcción de este nuevo centro responde a la necesidad de espacios del IES 'Valle del Cidacos' de Calahorra, debido al incremento de las matriculas en la etapa educativa de FP en, así como la posibilidad de mejorar la oferta de plazas de estos estudios en La Rioja Baja.

El plazo de ejecución de las obras del nuevo CIPFP 'Valle del Cidacos' de Calahorra será de 26 meses y el coste del edificio podrá ser financiado, hasta en un 60 %, por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en ejecución del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2021-2027.