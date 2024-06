Líderes educativos iberoamericanos piden en una cumbre en la OEI que "la educación deje de ser un privilegio para pocos"

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), han inaugurado este martes el ‘II Encuentro de Líderes Iberoamericanos por la Educación’, una cumbre internacional que reúne a una treintena de expertos de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y España (entre otros países) para intercambiar experiencias educativas de éxito impulsadas en sus respectivos países y debatir sobre retos y desafíos en la región.

En el primer día oficial del evento, destacadas personalidades del ámbito educativo coincidieron con las palabras de Óscar Naranjo, presidente del Consejo Social de UNIR en Colombia, quien fue uno de los oradores principales de la reunión y dijo ante los presentes que en Latinoamérica "hay que fortalecer la calidad educativa y trabajar para garantizar su misión inclusiva. Los niveles de pobreza en la región son inaceptables. Al mismo tiempo, es necesario ofrecer una cobertura plena para que nuestros jóvenes latinoamericanos se alejen de las mafias del crimen organizado. Nuestros países se encuentran muy amenazados por flagelos como los secuestros, la extorsión, el tráfico de personas… Venimos aquí a escuchar y a aprender de hombres y mujeres, de sus vivencias y conocimientos en sus territorios", consideró.

Sus palabras se entrelazaron con las de Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín, Colombia, quien agregó: "La educación debe dejar de ser un privilegio para unos pocos en América Latina, y sí un derecho fundamental para todos nuestros niños y jóvenes, muchos de los cuales lo están pasando muy mal".

El acto de inauguración del Encuentro se celebró en la sala Andrés Bello de la OEI en Madrid y fue presidido por Mariano Jabonero, secretario general del organismo; y por Rafael Puyol, presidente de UNIR.

En la bienvenida al grupo de expertos también intervino (además de Naranjo y Patiño), María del Ángel Muñoz, directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación de España. Mariano Jabonero destacó que "Iberoamérica será más importante en la medida en que esté más integrada. Nuestro nivel de interacción entre países sigue siendo bajo, y eso nos convierte en más débiles. Nos preocupa, por ejemplo, que sigamos siendo la región con la tasa más baja en materia de movilidad internacional universitaria. Junto a la del África Subsahariana, es apenas del 1,7 por ciento. La virtualidad nos aporta un potencial increíble, pero la integración será eficaz cuando produzca realmente resultados beneficiosos".

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA EXCLUSIÓN

También subrayó que "más de la mitad de nuestros jóvenes latinoamericanos trabajan hoy en la economía informal; eso genera más pobreza. En Ecuador, por citar solo un dato, hay más de 40.000 jóvenes incorporados ya al narcotráfico y excluidos absolutamente del sistema.

Hay que trabajar más entre todos, de manera integrada, para fomentar la inclusión. La tecnología nos permite avanzar en esa dirección y concretar una formación universitaria virtual de calidad, más inclusiva".

Por su parte, Rafael Puyol aseguró que "América Latina atraviesa un escenario de postración, con flagelos como el narcotráfico y las desigualdades sociales. Urge recuperar la posibilidad de que vuelva a convertirse en territorio de la esperanza. Y el mejor instrumento para lograrlo es la educación. La OEI y UNIR compartimos una apuesta clara y decidida por la digitalización, la investigación y por la calidad para colaborar en esa misión a todos los niveles. Estamos muy satisfechos de realizar este segundo encuentro de Líderes Iberoamericanos por la Educación, para intentar ayudar y contribuir en la mejora y el progreso de América Latina".

Óscar Naranjo señaló que el encuentro resulta esencial para "seguir avanzando en el compromiso fundamental de transformar, a través de la educación, la vida de millones de personas en América Latina. Estamos aquí para construir puentes entre el mundo rural y urbano, que genere esperanza en nuestros territorios. Agradecemos a UNIR y a la OEI por recibirnos en su casa. El sello es de esta universidad es el de la inclusión, que reconoce la diversidad. A la diversidad hay que aceptarla, celebrarla y abrazarla".

A su turno, Luis Guillermo Patiño aseveró que "la educación permite grandes transformaciones en las sociedades latinoamericanas y en el mundo. Pero estamos llamados a repensar nuestros sistemas educativos para que las personas más vulnerables tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad. Los retos en materia educativa son realmente grandes. Tras la pandemia, nuestros niños tienen 1,5 años de retardo en conocimientos. Ellos son más pobres desde el punto de vista educativo que antes de 2020. Es el momento de unirnos en todos nuestros países para resolver problemas de inequidad. Para ello, se requiere una lucha frontal contra la deserción (15 millones de jóvenes abandonaron el sistema escolar después de la pandemia). También es necesario ofrecer una educación de calidad, que implica no solo formación en competencias básicas, sino en competencias socioafectivas. Y mejorar el acceso a la digitalización: solo el 45% de las escuelas de América Latina tienen una conectividad digna a internet", expresó.

María del Ángel Muñoz compartió con el resto de ponentes que resulta vital "lograr una educación que nos permita crecer en equidad, con sociedades que deben ser más justas e inclusivas. La educación no debe ser un privilegio restringido. Tiene un enorme poder de transformación. La importancia de la digitalización es evidente. En materia de inteligencia artificial, ya comenzamos a advertir nuevas y grandes posibilidades. Pero no tenemos que olvidar que esa digitalización del sistema debe ir acompañada de mucha formación, principalmente para los profesores. En el proceso de transformación digital debemos apoyar mucho la labor de los docentes. Finalmente, debo decir que la educación digital no debe ser un fin en sí mismo, sino formar personas para transformar sociedades", concluyó.

Tras la inauguración, se inició el programa oficial con las disertaciones de diversos ponentes. Hablaron Mónica Gomariz, directora del Instituto de Formación y Aprendizaje de la OEI; Ana Capilla, directora general de Educación Superior y Ciencia del organismo; Ismael Gómez, director de Estrategia Digital Global de la OEI; y Fernando Benito, Inspector de Educación de España. Actividades académicas e institucionales durante el Encuentro Hasta el próximo viernes, los representantes de los organismos e instituciones internacionales del ámbito de la educación latinoamericanos tendrán la oportunidad de protagonizar sesiones académicas y compartir mesas redondas para intercambiar proyectos y experiencias educativas aplicadas en sus territorios, que puedan servir como referencia para el resto de asistentes.

El Encuentro contempla durante toda la semana un amplio programa que se desarrollará en Madrid y en Logroño. Así, tendrá lugar un conjunto de actividades de tipo académico, distribuidas entre ponencias, mesas de debate y presentación de proyectos educativos.