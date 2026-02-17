La línea 2 de autobús urbano de Logroño, la siguiente en incorporar el pago con tarjeta

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autobús urbano que une los barrios de Yagüe y Varea, la línea 2, cuenta desde este miércoles, 18 de febrero, con la posibilidad de pago con tarjeta en todos sus vehículos. Estos se suman a los autobuses de las líneas 3, 4, 5 y 9, que han incorporado esta posibilidad durante las primeras semanas del 2026.

La línea 2 del autobús urbano permite el pago con tarjeta de crédito en toda su flota, un servicio muy demandado por la ciudadanía y que desde este año se ha ido implementando en distintas líneas de la ciudad.

Así, el autobús se puede pagar ya con tarjeta, efectivo y bonobús en cinco líneas de la ciudad de Logroño: la 3, 4, 5, 9 y esta última línea, la 2.

MEJORA CONSTANTE DEL SERVICIO

Esta semana se ha puesto a disposición de la ciudadanía la encuesta 'Tu opinión mueve Logroño' en la web logrono.es que pretende conocer las rutinas de movilidad en Logroño, con el objetivo de sentar las bases del futuro sistema de transporte público.

Asimismo, con este cuestionario, se busca conocer los trayectos diarios de los logroñeses y obtener una valoración directa y real sobre el sentir de los logroñeses con respecto a la calidad del servicio actual de autobuses.

Desde el ejecutivo Local se trabaja en la mejora constante del servicio del autobús urbano en la ciudad y, por ello, desde el Ayuntamiento se están llevado a cabo distintas acciones para aumentar la satisfacción de los usuarios. La implementación del pago con tarjeta era una demanda muy solicitada por la ciudadanía que es ya una realidad.