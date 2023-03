Las líneas de autobús urbano de Logroño 9 y 10 desviarán su itinerario este fin de semana

Por diversas actividades de Semana Santa



LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del XII Certamen Nacional de Bandas (sábado 18 de marzo en el Paseo del Espolón) y de la procesión del paso de La Borriquita (domingo 19 de marzo), se producirán desvíos en el itinerario de varias líneas del servicio de transporte público urbano de Logroño.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

Sábado 18 de marzo, de 17,30 a 18,00 horas y de 20,00 a 20,30 horas:

Línea 10

'Hospital San Pedro - El Arco': c/ Muro del Carmen - c/ Gral. Vara de Rey - avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Domingo 19 de marzo, de 11,00 a 13,30 horas:

Línea 9

'Pradoviejo - Las Norias': c/ Gral. Vara de Rey - avda. Solidaridad - c/ Villamediana - Avda. de Colón - avda. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra.

'Las Norias - Pradoviejo': Puente de Piedra - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - avda. Doce Ligero - avda. De la Paz - c/ Muro de Cervantes - c/ Muro del Carmen - c/ Gral. Vara de Rey.