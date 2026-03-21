Las líneas 5 y 9 de autobús urbano de Logroño sufrirán modificaciones este domingo

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LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 5 y 9 del servicio de autobús urbano de Logroño verán modificado su recorrido mañana domingo por la mañana, debido a la celebración de actos de distinta índole en la ciudad.

Tal y como ha avanzado el Ayuntamiento de Logroño, en el caso de la línea 5, Madre de Dios-Valdegastea, las modificaciones vienen motivadas por la celebración de la prueba deportiva 'Running for Africa', y se extenderán entre las 11:00 y las 13:00 horas aproximadamente.

Por su parte, la línea 9 verá modificado su recorrido por la realización de ensayos de las procesiones de Semana Santa y los desvíos se producirán entre las 12:00 y las 14:00 horas aproximadamente.

La línea 5 Madre de Dios - Valdegastea y Valdegastea - Madre de Dios establecerá de forma provisional como parada de inicio y final de línea la parada 'Francia', quedando fuera de servicio las paradas existentes entre dicha parada y Valdegastea.

En ambos casos, los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, y las líneas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.