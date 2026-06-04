Las líneas de autobús urbano 3 y 9 reforzarán sus servicios durante las fiestas de San Bernabé

Archivo - Calle de Logroño con zona azul - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las líneas del servicio de autobús urbano 3 y 9 reforzarán sus servicios del 5 al 14 de junio con motivo de las fiestas de San Bernabé.

La Línea 3 'Villamediana - El Campillo' ampliará su horario y ofrecerá su último servicio desde Villamediana a las 23:45 horas; mientras que en la ruta 'El Campillo - Villamediana' la última salida tendrá lugar a las 24:00 horas.

La Línea 9 'Pradoviejo - Las Norias' también ampliará su servicio y realizará una última salida desde Padroviejo a las 23:45 horas; mientras que en la dirección opuesta partirá a las 24:00 horas desde Las Norias.

Por otro lado, el domingo 7, el martes 9, el jueves 11 y domingo 14 de junio el primer servicio de la línea 3, en ambos sentidos, se realizará a las 9:00 horas, mientras que el de la línea 9 será a las 9:15 horas.

En esas fechas, la frecuencia de ambas líneas será de 30 minutos hasta las 17:00 horas y de 15 minutos a partir de esa hora.

Además, se informa desde el Ayuntamiento que el servicio de aparcamiento regulado O.R.A. permanecerá suspendido el martes 9 de junio (día de La Rioja), el miércoles 10 y el jueves 11 (San Bernabé).