Llega la segunda edición del ciclo 'Femenino y singular' que se desarrollará en el CCR de Logroño

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja acogerá los próximos 17 y 18 de octubre la segunda edición del ciclo 'Femenino y Singular', un evento que regresa tras el éxito de su primera convocatoria. El Ciclo pone el acento en el talento y la profesionalidad de las mujeres en dos sectores muy diferentes, pero que a la vez están muy unidos en multitud de propuestas y experiencias, la música y el vino.

Cada uno de los conciertos, interpretados por destacadas voces femeninas del panorama nacional actual, se verán acompañados por los vinos seleccionados para la ocasión por las bodegas participantes en el evento, presentado por mujeres de relevancia en el sector, y que realizan diferentes funciones estratégicas dentro de las bodegas que representan

El viernes día 17 de noviembre, a las 19.30h, inaugurará el Ciclo la cantante Sofía Comas, en un show maridado con los vinos de Bodegas Bilbaínas presentados por su directora técnica, Mayte Calvo de la Banda. Sofía Comas es una compositora, cantante y actriz de origen español/canadiense que combina su experiencia escénica y su cercanía con la palabra lírica en su música. Tras componer en la banda Tucan y en la compañía escénica Zuk Dance Company, nominada a un premio Max, o musicalizar versos de Lorca para Yerma entre otras prácticas escénico-musicales, decide emprender su propia carrera musical en solitario con nombre propio. En su nuevo álbum 'Un pájaro rojo' la artista combina música electrónica y melodías medievales.

Por su parte, Mayte Calvo de la Banda llegó en 2019 a Bodegas Bilbaínas, aceptando el desafío de mantener el legado histórico de las marcas de la casa y de seguir elaborando grandes vinos a la altura de sus imponentes viñedos y bodegas en el municipio de Haro. Según Calvo de la Banda, "el vino hay que entenderlo desde el viñedo, saber interpretar cada variedad, cada parcela y saber maximizar todo aquello que la naturaleza nos da".

El sábado 18, a las 13,00 horas llegará el turno de 'Pauline en la Playa', a la que acompañarán los vinos de El Rayo Olarra, presentados por Maite Soria, jefa de Marketing de Bodegas Olarra.

'Pauline en la Playa', es el proyecto de las hermanas Mar y Alicia Álvarez, ex componentes de 'Undershakers', una de las bandas más destacadas del indie de los 90. Con más de veinte años de trayectoria se ha consolidado como una de las propuestas más singulares de la música española gracias a su universo lírico y sonoro propio. Sus canciones, llenas de cotidianeidad, ironía y sensibilidad, han conseguido una conexión muy especial con el público, y en este ciclo se presentarán en un formato cercano que potenciará la experiencia eno-musical.

Maite Soria, responsable del departamento de Marketing de Bodegas Olarra, una bodega familiar que en 2023 cumplió su 50 aniversario, presentará los vinos de El Rayo Olarra que se podrán degustar durante el concierto. Un vino clásico por dentro, pero con una estética moderna e icónica con personalidad propia, y que procede exclusivamente de viñedos situados en El Cortijo, lo que le ha convertido en el primero en alcanzar la categoría "vino de pueblo" de Logroño dentro de la DOCa Rioja.

Para finalizar, el sábado 18 a las 19,30 horas, la voz de Alondra Bentley, junto a los vinos seleccionados por Melanie Hickman, responsable del proyecto Etérea Kripan pondrán el broche final a esta nueva edición.

Alondra Bentley, nominada a los últimos Premios Goya como mejor canción original por la película de Isaki Lacuesta, 'Segundo Premio', es sin duda una de las voces más personales y queridas del panorama independiente nacional. La artista británica-española ha desarrollado un estilo muy reconocible en el que se funden el folk, el pop y la luminosidad de una mirada creativa siempre abierta a la exploración. Sus conciertos se caracterizan por la calidez y la sinceridad, ofreciendo al público una experiencia íntima que encaja a la perfección con la filosofía del ciclo.

Así mismo, Melanie Hickman, centró su proyecto Etérea Kripán en la viticultura biodinámica, la biodiversidad y las prácticas ecológicas, trabajando para elaborar vinos que mezclan el cuidado de la tierra con la conciencia medioambiental. En colaboración con su marido, David Sampedro, elabora sus vinos en Bodegas Bhilar, reflejando su compromiso compartido con la agricultura regenerativa y la sostenibilidad.

Desde Impar Eventos, empresa organizadora del evento, apuestan por que "tanto el público local como el visitante disfruten de esta experiencia enológica y musical, que busca servir de altavoz al trabajo realizado por estas mujeres, que están posicionándose y siendo referentes en sus sectores con proyectos e ideas de altísima calidad".

Las entradas para cada una de las sesiones, que incluyen el acceso al concierto y 2 vinos, están ya a la venta al precio de 15euro en la plataforma de venta de Ibercaja: https://entradas.ibercaja.es/eventos/rioja-la/