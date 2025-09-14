Llegada por vía aérea, menú de alta cocina y selección de vinos, en la experiencia enoturística de Marqués de Murrieta

Archivo - Marqués de Murrieta presenta la experiencia enoturística más exclusiva de España - MIGUEL LEDESMA/MARQUÉS DE MURRIETA - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta presenta una experiencia única que se posiciona como la más exclusiva ofrecida por una bodega en España. Un recorrido diseñado para los amantes del vino, la historia y la alta gastronomía, que combina autenticidad y sofisticación en un entorno incomparable.

Esta exclusiva experiencia permite a los visitantes disfrutar del paisaje único de viñedos de Rioja llegando en helicóptero o avión privado a la bodega, ubicada en la histórica Finca Ygay de 300 hectáreas, a pocos minutos de Logroño.

El itinerario continua después con una visita privada a los viñedos centenarios y a las instalaciones de elaboración y crianza, donde nacen vinos tan emblemáticos como Castillo Ygay, nombrado mejor vino del mundo.

El recorrido prosigue con el acceso exclusivo al museo de la bodega, un espacio que alberga piezas históricas, una de las colección de botellas históricas más extensas del mundo y documentos clave para entender la historia del vino en La Rioja y en España.

La experiencia continúa en un comedor privado del Castillo de Ygay (S. XIX) con un menú de alta gastronomía de 10 pases elaborado por el chef de la bodega Miguel Narro y acompañado por una selección exclusiva de cinco de los mejores vinos de la bodega.

El viaje gastronómico comienza con el icónico Champagne Gosset Grande Réserve, elaborado por la maison más antigua de la región de Champagne, y avanza a través de creaciones culinarias que celebran el producto y la técnica como el "Carabinero Aromatizado en Vino y Coral a la brasa" o el "Corte de Solomillo de Raza Sayaguesa al Horno de cepas de Mazuelo".

La selección de vinos incluye referencias como Capellanía, Gran Vino Pazo Barrantes o el admirado Castillo Ygay, icono del vino español en todo el mundo y que ha recibido en 8 ocasiones los ansiados 100 puntos Parker.

"Hemos creado algo que va mucho más allá del vino: una experiencia transformadora que representa todo lo que somos y todo lo que queremos ofrecer al mundo: excelencia, búsqueda de la perfección, alta gastronomía y equilibrio con el vino", destaca Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.

Esta exclusiva novedad acompaña a la renovación realizada en el equipo, con el chef Miguel Narro al frente de la propuesta gastronómica, (formado en la propia bodega y en el equipo del reconocido cocinero Francis Paniego), y la última incorporación del Head Sommelier Roberto Ruiz de la Cuesta, que llega a la centenaria bodega tras trabajar de la mano con Martín Berasategui.