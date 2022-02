Lobete acoge la Exposición itinerante de UNICEF sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Municipal Lobete acoge, hasta el 18 de febrero, la exposición que UNICEF ha elaborado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una muestra itinerante compuesta por 21 paneles con información trabajada por niños y niñas de los consejos municipales del Comité Regional de UNICEF.

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, que ha visitado esta mañana la muestra con el presidente de UNICEF en La Rioja, Amadeo Lázaro, ha renovado el compromiso de Logroño Deporte con esta entidad y con los objetivos planteados para 2030.

"El Deporte tiene mucho que decir en la construcción de un planeta sostenible, en la promoción de una vida saludable y una sociedad con valores. Es sin duda la mejor herencia que podemos dejarle a nuestra infancia", ha afirmado Antoñanzas.

En este sentido, la exposición busca divulgar de forma muy visual y sencilla los objetivos expuestos en la Agenda 2030. Como se plantea desde UNICEF, "si queremos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible funcionen, necesitamos que todo el mundo los conozca".

"No podemos luchar por nuestros derechos si no sabemos cuáles son. No podemos convencer a los líderes mundiales para que hagan lo que se tiene que hacer si no sabemos de qué los tenemos que convencer. Si los ODS se hacen famosos, no será fácil olvidarlos", se añade.

"Lobete es un centro perfecto para promover estos mensajes y que no se olviden -ha señalado Antoñanzas-. Es una de las instalaciones más concurridas de nuestra ciudad, con 240.000 usos registrados en 2020, contando con que en un año normal, sin cierres ni reducción de aforos, acogemos el doble de visitantes".

Desde Logroño Deporte, ha añadido, "ponemos al servicio de la ciudad nuestra red de centros, lo hemos demostrado durante la pandemia y queremos seguir ofreciéndolo para todo aquello que suponga facilitar el progreso de la sociedad. Desde este punto de vista la relación con las asociaciones del tercer sector es estrecha y de plena colaboración".

La exposición recuerda los 17 "Objetivos para transformar nuestro mundo", que a su vez constituyen una "agenda para todos los niños, las niñas y los jóvenes del mundo".

Son: Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; Alianzas para lograr los objetivos.

En los paneles se relacionan estas áreas y se determinan -entre otros aspectos- su situación en el mundo y en nuestro país, las acciones que se están acometiendo en la consecución de los fines establecidos, parámetros de medición y el papel de las distintas administraciones implicadas.