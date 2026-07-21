Localizados en el punto de nieve de Santa Inés un grupo de 10 menores tras separarse de otro grupo en una excursión - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de La Rioja han localizado hace escasos minutos en el punto de nieve de Santa Inés (Soria) a un grupo de diez menores de edad desaparecido sobre las 12,00 horas de este martes entre el Pico del Buey y el Pico Castillo de la localidad de Vinuesa. Todos se encuentran en perfecto estado de salud.

Una acción que se ha realizado fruto del dispositivo establecido entre la Guardia Civil de Soria y de La Rioja.

Los jóvenes pertenecen a un campamento con base en Derroñadas y procedente de Madrid. Salieron esta mañana desde El Royo y en un momento dado el servicio de emergencias 112 pasó aviso sobre su separación de otro grupo.

La rápida coordinación y el perfecto conocimiento del entorno han posibilitado el éxito del auxilio.