Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de su vivienda en Calahorra

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LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han localizado esta pasada noche el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de su vivienda, en la localidad de Calahorra, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,55 horas de este domingo, la Policía Local de Calahorra ha solicitado a SOS Rioja la movilización de Bomberos para realizar una apertura de puerta en una vivienda de la calle Doctores Castroviejo de la localidad.

Una intervención reclamada ante la sospecha de que pudiera encontrarse una persona fallecida en su interior.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la apertura de la vivienda, los intervinientes han localizado en su interior el cuerpo sin vida de un varón de 59 años, sin que se conoczcan por el momento más detalles del suceso.