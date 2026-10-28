Los logroñeses guardan un minuto de silencio por los fallecidos y heridos en el accidente de Urda (Toledo)

Minuto de silencio en Logroño por los fallecidos y heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los logroñeses se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana, a las 20,15 horas, a iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en un minuto de silencio en recuerdo y solidaridad con los fallecidos y heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Junto a ellos han acudido representantes institucionales y políticos, con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, a la cabeza- que ha transmitido el pésame a las famiias de los muertos -68 hasta el momento- y la solidaridad con ellos, al tiempo que ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos -más de 80-. Entre otras personalidades, se han sumado al acto, la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, así como el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez.

Al finalizar el minuto de silencio, que ha concluido en aplausos, Escobar en declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que con la iniciativa se quería "expresar el dolor, nuestra solidaridad y nuestro pésame con las familias de los fallecidos".

"Hoy es momento de expresar el apoyo de toda la ciudad de Logreño, la parte que nos toca, y esperar la pronta recuperación de las personas que aún están convalescientes o están heridos y expresar también a todas sus familias nuestro sentimiento que yo creo que es unánime y compartido en esta plaza del Ayuntamiento", ha finalizado el alcalde logroñés.

Por su parte, Arraiz ha indicado que "es un día en el que nos juntamos aquí en la plaza del Ayuntamiento para mostrar el apoyo a las víctimas en un hecho que estamos viviendo en toda España, con muchísimo dolor".

Con este acto, ha añadido la delegada del Gobierno "queremos apoyar a las víctimas, ayudarlas, y prestar toda la fuerza de la administración en su conjunto y del país en su conjunto".