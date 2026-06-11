Logroñeses y visitantes cumplen con la tradición y acuden al reparto de más de 26.000 raciones de Pez, Pan y Vino

Reparto del pez, pan y vino, en las Murallas del Revellín el Día de San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde las 08,00 horas de la mañana se han comenzado a formar filas para disfrutar este jueves, 11 de junio, Día de San Bernabé, de uno de los actos más importantes y reconocidos de estas fiestas; el reparto del Pan, Pez y Vino. En esta edición, y durante toda la mañana, se esperan distribuir más de 26.000 raciones.

Como manda la tradición, numerosos logroñeses y riojanos, pero también visitantes, se han acercado hasta las inmediaciones de las Murallas del Revellín para compartir con amigos o en familia esta cita que recuerda los alimentos que sirvieron de sustento a los logroñeses de 1521 durante su resistencia al asedio de las tropas francesas.

Se celebra en las inmediaciones de la única puerta que queda en pie, en lo que fue la muralla de la ciudad. Se trata de una de las tradiciones más arraigas durante la fiesta de San Bernabé aunque, según las primeras noticias documentadas sobre la existencia de la Cofradía del Pez y el tradicional acto datan sobre principios del siglo XX. Precisamente, es la Cofradía del Pez quien se encarga de preparar y llevar a cabo este acto.

"ESTE DÍA LO LLEVAMOS MUY ADENTRO"

En una mañana cubierta de nubes, pero que poco a poco ha dejado paso al sol, está todo preparado para disfrutar, un año más, de este tradicional acto.

Tras cumplir previamente con la misa y el reparto de migas, los organizadores del acto han acudido hasta El Revellín para comenzar el acto que ha sido bendecido por el padre consiliario de la Cofradía del Pez.

Por su parte, el Cofrade Mayor de la Cofradía del Pez, Fernando Azofra, ha señalado con emoción que es un día importante para cualquier miembro de la misma, porque supone "la rememoración del sitio de Logroño del 11 de junio de 1521, que es una cosa que llevamos dentro y que es, a la vez, nuestro objetivo, el rememorar aquella fecha del sitio de Logroño por parte de los franceses y que quedó liberada tal día como hoy".

Ha admitido que la noche anterior cuesta dormir, antes "cuando éramos más jóvenes porque se salía hasta tarde, pero luego había que estar a tope para el reparto, y ahora, como Cofrade Mayor, le doy vueltas a los problemas que puedan surgir", si bien ha señalado que "todo está bastante rodado y todo está preestablecido, ya que a lo largo de tantos años se han ido limando las cosas".

Azofra ha mostrado su sorpresa por "las colas tremendas que hemos visto ya una vez que veníamos de la misa y de comer las tradicionales migas".

Sobre el número de raciones que se repartirán, ha señalado que serán más de 26.000, para lo que cuentan "con 950 kilos de alevines de trucha de la piscifactoría 'Riverfresh' de Viguera, a lo que sumamos unos 1.000 litros de vino que nos lo proporciona la familia 'Vivanco', unas 1.500 barras de pan sobado de La Rioja, también para celiacos, a través de 'ARFEPÁN' (Asociación Riojana de Fabricantes-Expendedores de Pan), y aceite de Almazara Rioja de Aldeanueva de Ebro".

"PEQUEÑO MILAGRO"

Pero como ha querido dejar claro, esto no sería posible "sin el pequeño milagro que ocurre cada año" los amigos y los familiares que se enfundan el delantal desde primera hora y, como si fueran un cofrade más, "nos ayudan a que todo salga perfecto".

"Evidentemente esto solo los cofrades no podemos hacerlo pero con ellos es todo más fácil. Es más casi podríamos decir que nos sobran manos, pero siempre son bienvenidas".

El reparto del pez durará previsiblemente hasta las 14,30 horas y aunque desde el primer momento las colas eran visibles, se está realizando de forma rápida gracias a la colaboración de todos.