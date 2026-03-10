Logroño acoge del 19 al 22 de marzo el Festival Internacional de Tango 'Tango con ñ' con más de 300 participantes

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto a Francisco Vázquez y Alfredo Sánchez, presidente y vicepresidente de la Asociación de Tango El Firulete, respectivamente, han presentado esta mañana el III Festival Internacional de Tango 'Tango con ñ', que se celebrará en Logroño del 19 al 22 de marzo.

Durante la presentación, Sainz ha expresado su agradecimiento a la Asociación de Tango 'El Firulete' "por su entusiasmo y dedicación en la organización de este festival, que alcanza ya su tercera edición y continúa consolidándose como una cita internacional de referencia para los amantes del tango y se convierte en una nueva ocasión para promocionar la marca Logroño".

En concreto, el edil de Promoción de la Ciudad ha destacado que "es un honor que nuestra ciudad vuelva a acoger este evento que reunirá a alrededor de 300 aficionados al tango procedentes de distintos puntos de España y de otros países como Francia, Italia, Portugal, Alemania o Argentina, que durante cuatro días disfrutarán de milongas (baile social), clases impartidas por profesionales y diversas actividades culturales".

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de los bailarines y maestros Carlos Estigarribia (Argentina) y Marina Alcalde (España), reconocidos internacionalmente por su estilo elegante y su enfoque pedagógico. La pareja, distinguida como favorita del público en el Mundial de Tango 2023, impartirá varias clases durante el festival centradas en la musicalidad, el vals, el tango en abrazo cerrado y la técnica femenina y masculina.

El CCR y la Biblioteca Rafael Azcona se suman a la programación Sainz ha señalado además que "Logroño se vestirá de gala para recibir a los amantes del tango durante estos cuatro días. Logroñeses, riojanos y visitantes podrán sumergirse en la emotividad y la elegancia de este baile, ya que el festival se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, algunos ya presentes en la edición anterior, y otros que se incorporan este año, contribuyendo a que esta cita se viva en todo Logroño".

Entre los escenarios que acogerán las actividades destacan Riojaforum, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), el Mercado de San Blas y la Biblioteca Rafael Azcona, donde se celebrarán milongas, clases magistrales, charlas-coloquio y encuentros abiertos al público. En este sentido, el concejal de Promoción de la Ciudad ha destacado que "tanto las milongas como la charla-coloquio que va a tener lugar en los espacios municipales y que han sido organizadas por el propio Ayuntamiento para completar la programación, serán abiertas al público, con el objetivo de que todas las personas interesadas puedan acercarse, participar y disfrutar de estas actividades".

Además, el programa incluirá visitas guiadas por la ciudad de Logroño y excursiones a lugares de interés patrimonial como los Monasterios de Suso y Yuso, así como visitas a bodegas de la región. El Festival está organizado por la Asociación El Firulete y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.