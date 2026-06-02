Logroño acoge la gran final de la VII edición del Campeonato Parejas LENC Profesional 2026 - GARFE

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Frontón Adarraga de Logroño acogerá la gran final de la VII edición del Campeonato Parejas LENC Profesional 2026 que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio a las 18,00 horas.

Considerado el campeonato más prestigioso y laureado de la empresa, la competición arrancó el pasado mes de abril y culminará en la capital riojana tras semanas de intensa competición.

La jornada comenzará con un atractivo encuentro de parejas entre Labaka-Arbizu y Fernández-Merino II. Labaka, doble campeón de este torneo, compartirá pareja con Arbizu, vigente campeón y considerado el mejor pelotari de la pasada edición.

Frente a ellos estará una representación riojana formada por Fernández, natural de Fuenmayor, y David Merino "Merino II", de Villar de Torre.

El plato fuerte de la tarde llegará con la disputa de la gran final. El riojano Prado afrontará su tercera final en este campeonato con el objetivo de conquistar su segunda txapela. Además, llega a la cita como actual campeón del Campeonato Cuatro y Medio Garfe 2026.

Formará pareja con el guipuzcoano Garmendia. Enfrente tendrán a una de las parejas más potentes del circuito. El navarro Igoa, finalista por segundo año consecutivo y uno de los principales candidatos al reconocimiento de mejor jugador del campeonato, estará acompañado por su paisano Cuairan, destacado por su gran capacidad de pegada y poder ofensivo.

La final supondrá la cuarta edición consecutiva de este evento en Logroño y contará con una cuidada puesta en escena, que incluirá música, speaker, iluminación especial y un ambiente pensado para ofrecer una experiencia única a los aficionados.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de la página web oficial de Garfe Pelota: www.garfepelota.com