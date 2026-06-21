Logroño acoge este jueves y viernes el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión

LOGROÑO ACOGE EL VII CONGRESO EUROPEO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL - EAPN

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y EAPN La Rioja, celebrará los próximos 25 y 26 de junio en Logroño el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y reunirá a responsables institucionales, representantes de administraciones públicas, entidades sociales, instituciones europeas, personal técnico y personas expertas en políticas sociales.

En un momento especialmente relevante para el futuro de las políticas sociales europeas, el Congreso se configura como un espacio de reflexión y diálogo sobre las estrategias, instrumentos y mecanismos necesarios para reforzar la cohesión social, combatir la pobreza y garantizar derechos en un contexto marcado por importantes transformaciones sociales, económicas y geopolíticas.

La séptima edición del Congreso pondrá el foco en la recientemente aprobada Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, así como en otros procesos clave para el futuro social de la Unión Europea, como la renovación del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, el desarrollo del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y las negociaciones del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

A lo largo de las distintas sesiones se analizarán cuestiones como la articulación entre las estrategias europeas, estatales, autonómicas y locales; la financiación de las políticas sociales; el acceso efectivo a derechos fundamentales como la vivienda, el empleo, los ingresos mínimos o los servicios sociales; y el papel de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Entre las personas participantes destacan Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa; Valeria Spazzoli, asistente de políticas de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea (DG EMPL); Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Marie-Amah Kouadio, responsable de Incidencia Política de EAPN Europa, junto a representantes de administraciones públicas, organizaciones sociales, universidades e instituciones europeas.

El Congreso podrá seguirse tanto de forma presencial como online y contará con servicio de interpretación español-inglés.