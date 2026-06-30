Logroño acoge este martes la reunión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño acoge este martes la reunión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El encuentro tendrá lugar en el Centro de la Cultura del Rioja.

La jornada comenzará con una recepción en el Ayuntamiento de Logroño de los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, tras la cual tendrá lugar en el CCR la reunión de dicha comisión, de la que forma parte el concejal de Urbanismo de Logroño, Íñigo López-Araquistáin.

A las 11,30 horas, también en el CCR, está prevista la jornada de presentación del 'Informe sobre buenas prácticas innovadoras en materia de rehabilitación y regeneración urbana', un texto realizado en el marco de colaboración que mantienen la FEMP y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

La apertura institucional correrá a cargo del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP y alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el vicepresidente de dicha Comisión y alcalde de Lleida, Félix Larrosa.

Posteriormente habrá una mesa redonda moderada por Daniel Morcillo, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid. En ella participarán técnicos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada, que tendrán la oportunidad de exponer algunas de estas prácticas innovadoras en materia de vivienda.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

El Ayuntamiento de Logroño tendrá ocasión de presentar en el marco de esta jornada las líneas generales del Plan Municipal de Vivienda, impulsado en 2024 y que tiene como finalidad la construcción de vivienda en la ciudad y la puesta a disposición de viviendas libres y protegidas para así atender la demanda social existente en este ámbito.

Se trata de un Plan que cuenta con distintas fases de aplicación y actuaciones entre las que destaca el uso del patrimonio municipal de suelo e inmuebles para destinarlo a vivienda en distintos puntos de la ciudad.

A ello se suma la intensa actividad que se está desarrollando en materia urbanística con el desbloqueo de una veintena de PERIs en la ciudad que suponen un notable impulso a la construcción de vivienda, tanto libre como protegida.