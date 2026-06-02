Logroño acoge una parte del rodaje de 'El futuro testamento' del director riojano Velasco Broca con Alex Brendemühl

Momento del rodaje en Logroño de 'El futuro testamento' con el actor Alex Brendemühl - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño acoge una parte del rodaje de la primera película del riojano Velasco Broca, titulada 'El futuro testamento', que cuenta en el reparto con Ariadna Gil, Mireia Oriol y Alex Brendemühl. Éste último ha participado en las tomas de esta mañana, que se han desarrollado en la mercería logroñesa 'Ami', situada en el pasaje de Miguel Villanueva, junto al Espolón.

Una cinta, que si se cumplen los plazos se estrenará en septiembre de 2027 -y que podría ir antes a algún festival- y que junto a localizaciones riojanas se rueda en Madrid, Burgos, Bilbao, Cantabria e Italia.

ALEX BRENDEMÜHL, EL CANTAUTOR RETIRADO

El actor protagonista, Álex Brendemühl, ha avanzado que "interpreta a un cantautor retirado, compositor, que regresa a la discográfica porque le avisan de que han desaparecido los estribillos de las canciones; y a partir de ahí, empieza toda una búsqueda, una investigación casi policíaca en la que va detrás de ese estribillo y eso le lleva a descubrir mundos sorprendentes".

El interprete -de entre otros trabajos 'Creatura', 'Las horas del día'- ha recordado que habló con Broca "hace más de 15 años sobre esta película sobre este personaje pero no sabía si iba a rodarse, pero ha tardado en hacerse realidad y aquí estamos".

"El personaje ha ido creciendo de edad, pero sigue siendo el mismo y bueno, se ha ido evolucionando hacia donde está ahora la historia, que es para mí el universo de César Velasco Broca es un cine muy sorprendente, muy divertido, muy creativo, muy inspirador y hacía mucho que me apetecía trabajar con él", ha añadido.

Brendemühl cree que el riojano ha podido ver en él para el protagonista que "tiene algo en la mirada reservada como misterioso, con una cierta confusión, con una cierta curiosidad de como mira el mundo; y creo que me vio en otros proyectos y creyó que era el actor ideal para este personaje".

"Es una película profundamente espiritual, también muy artística, muy libre, con una estética muy sorprendente, que se nutre de otras épocas y que es una película que va a llamar la atención, seguro", ha concluido.

VELASCO BROCA DA "UN SALTO NATURAL"

Por su parte, Velasco Broca ha apuntado que el largometraje "trata básicamente de un antiguo cantautor español que de pronto ve como desaparece el estribillo de uno de sus grandes hits de todas las copias vendidas del disco incluso del master original, por lo que el resto de la película es una gran aventura en busca de la recuperación de este estribillo".

El director riojano ha apuntado que "aunque por temas de derechos no queremos que la familia se nos eche encima, pero está inspirado en un cantautor valenciano". Ha añadido que "habrá una banda sonora original que serán variaciones de canciones italianas de los años 70".

Realizador de cortometrajes como 'Nuestra amiga la Luna' o 'Alegrías Riojanas' dirige su primer trabajo, ya que "cada corto que íbamos haciendo se iba extendiendo un poco más; empecé con algo de 7 minutos, después se fue a 12, 15, 24, 28 minutos y parecía como un salto natural, una evolución natural, realizar algún largometraje".

Por su parte, una de las productoras de la cinta, Piluca Baquero ha indicado que "estamos encantados de estar en Logroño y en La Rioja rodando esta película con un director logroñés, y sobre todo, porque el germen del proyecto se ha gestado en Logroño".

Otro de los productores Cormac Regan ha indicado que "empezamos a rodar en Madrid, en 'La fábrica de chapas', que es una localización clásica de allí, y después nos fuimos a la bodega de Páganos, en Rioja Alavesa, para después subir a la torre Sur de La Redonda en Logroño, y dirigirnos a la mercería en la que estamos rodando hoy".

El Palacio de Comillas, en una forja en Muskiz, el castillo de Butrón o en Italia son otros lugares donde se va desarrollar el rodaje, que ahora "tras las dos semanas y media iniciales, se reanudará durante cinco semanas en septiembre, octubre y cerramos en enero del año que viene".

PATROCINIO GOBIERNO DE LA RIOJA

Al rodaje se ha acercado el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, que ha desvelado que "existe un patrocinio de publicidad por parte de La Rioja 360, porque todo esto va a ser difusión de nuestra comunidad autónoma, que cuenta con 40.000 euros".

Ha indicado que "estamos ante una película de un realizador muy singular, que no va a dejar a nadie impávido, que viene avalada por una larga trayectoria de premios y reconocimientos en los mejores festivales del mundo".

SINOPSIS

Apenas dos semanas después del 23-F, el estribillo de una popular canción desaparece misteriosamente del máster original y de todas las copias vendidas del disco. Al poco tiempo, Joan Baptista Ulled-su compositor e intérprete- recibe una invitación en forma de postal instándole a acudir a un castillo, lejano en el tiempo y en el espacio, para recuperarlo.

Allí se encontrará con Propatus, un nigromante y alquimista del siglo XVIII enredado en asuntos turbios con las altas esferas de la jerarquía infernal. Lo que comienza como la búsqueda de una melodía perdida se transforma en un viaje desesperado a través del espacio-tiempo, de la España de los años 80 a un Marte colonial, pasando por una Italia decimonónica de tintes esotéricos.

La propuesta visual de 'El Futuro Testamento' tendrá un papel central en la identidad de la película: rodada en 35mm, con textura analógica, efectos físicos, diseño conceptual e iconografía gótica y retrofuturista, la película propone una construcción artesanal que busca fabricar un mundo físico, táctil, reconocible y misterioso.

La película es una coproducción internacional encabezada por Lanzadera Films -donde se incluye también a la riojana 'Anafilaxis'- en coproducción con Limbus Filmak, Visualsuspects, Espurna Films y EFD Studios (conformando la parte española) Homeless Bob Production (Estonia) y Hive Division (Italia). Además, cuenta con el apoyo de EITB, La Rioja 360, el Gobierno Vasco, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Estonian Film Institute y Filmin será la encargada de su emisión en España.

Su dimensión internacional atraviesa tanto la producción como el imaginario de la película: un proyecto concebido con vocación de circulación internacional y con un recorrido natural en festivales de cine de autor y fantástico.

'El Futuro Testamento' cuenta con Piluca Baquero como productora ejecutiva y con Cormac Regan, Iban del Campo, Aram Garriga, Sergio Adria, Giacomo Talamini, Katrin Kissa y Georgina Terán como productores. El guion está escrito por Bárbara Mingo, Hugo Castignani y Juanjo Ramírez Mascaró.

El equipo técnico está compuesto por Mart Taniel (November) como director de fotografía. El diseño de producción corre a cargo de Jaime Anduiza (Lo imposible), Estupenda Jones (Upiro) firma el vestuario y los efectos son de Barbatos FX. El sonido directo es de Luca Rullo, y el montaje de María Sangalli. La música original está compuesta por Aránzazu Calleja (Maspalomas, Irati) y el casting corre a cargo de Ana Lambarri.