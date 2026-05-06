Logroño acoge el XVIII Torneo Nacional de Fútbol 7 'Puerta Abierta' para visibilizar la salud mental

Presentación del XVIII Torneo Nacional de Fútbol 7 'Puerta Abierta' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Logroño Deporte, Laura Arrieta, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, el director técnico de la Asociación Salud Mental La Rioja, Ernesto Ortiz, y la responsable del área social de la Federación Riojana de Fútbol, Itziar Díaz, han presentado el Torneo Nacional de Fútbol 7 Pro Salud Mental 'Puerta Abierta' que se celebra en Logroño este miércoles, 6 de mayo y el jueves 7, en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de La Ribera en horario de 10,15 a 13,30 horas.

Arrieta ha comenzado su intervención felicitando a la Asociación Salud Mental La Rioja por la organización de "este evento deportivo en torno al fútbol, que también promueve valores en torno a la salud mental y que pretende romper barreras y falsos mitos, abrir mentes y cerrar estigmas vinculados a las personas con problemas de salud mental".

En esta nueva edición del torneo, participan delegaciones provenientes de las Comunidades Autónomas de Aragón, Murcia, Cataluña, Andalucía, Madrid y La Rioja como equipo anfitrión. La iniciativa cuenta con la financiación de Logroño Deporte y del Gobierno de La Rioja; así como con la colaboración de la Federación Riojana de Fútbol, Cruz Roja, Asociación Española de Deporte para la Integración y la Recuperación de Personas con Problemas de Salud Mental (AEDIR), la Asociación de Veteranos del Club Deportivo Logroñés y un largo etcétera.

Además de la propia competición deportiva, el programa contempla actividades culturales, visitas guiadas, jornadas técnicas, convivencias, actuaciones musicales, sorteos, así como degustaciones de productos típicos riojanos.

La Asociación Salud Mental La Rioja pretende que este sea un torneo de sensibilización y encaminado a la normalización de la imagen de las personas con problemas de salud mental, con el objetivo de derribar los muros invisibles del estigma social.