Logroño acogerá del 11 al 18 de julio el Campeonato de Ultimate sub 20 con 26 selecciones nacionales

El Campeonato de Ultimate sub 20 se disputará entre el 11 y 18 de julio en Pradoviejo y competirán 26 selecciones nacionales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá del 11 al 18 de julio de 2026 el WFDF 2026 World Junior Ultimate Championships (WJUC), una cita internacional que reunirá a 26 selecciones procedentes de los cinco continentes.

El campeonato se inaugurará con el encuentro entre España, selección anfitriona, y México, en categoría mixta, en el estadio municipal de Las Gaunas a partir de las 18,30 horas.

Durante una semana, la capital riojana se convertirá en el epicentro mundial del ultimate, con partidos disputados en las instalaciones de Pradoviejo y con la ceremonia inaugural y las finales programadas en Las Gaunas.

En total, participarán 26 países con 47 equipos nacionales y el evento reunirá en Logroño a 1.159 deportistas, además de federaciones, voluntariado internacional y familiares, lo que elevará la afluencia mínima estimada a 4.000 personas.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha valorado "de forma muy positiva la celebración de este campeonato, que va a convertir a nuestra ciudad en el epicentro mundial de este deporte y que supondrá una nueva oportunidad para mostrar la capacidad de Logroño".

El concejal ha destacado que "la federación mundial premió el compromiso de Logroño por la promoción del deporte de base, sus infraestructuras, la calidad de vida y hospitalidad de La Rioja durante la pasada edición".

Desde el Ayuntamiento, "seguimos trabajando para impulsar el enorme potencial de nuestra ciudad que combina grandes atractivos gastronómicos y turísticos, además de contar con unas magníficas instalaciones deportivas", ha expresado Iglesias, quien considera, además, que "los partidos se transmitirán en directo por 'streaming' con difusión en abierto en todo el mundo".

Por su parte, Diego Azcona ha subrayado que "estamos orgullosos y expectantes de que por segundo año consecutivo La Rioja y, más concretamente, su capital, vuelvan a acoger este evento internacional de primer nivel, que sin duda será una excelente oportunidad para promover y fomentar esta modalidad deportiva".

Del mismo modo, ha continuado, "vamos a poder ver y disfrutar de jóvenes talentos deportivos de todo el mundo y estamos seguros que, más allá de la repercusión deportiva y económica para nuestra región, será el espíritu deportivo que promueve el frisbee el que llenará la ciudad y la región durante la segunda quincena de julio".

PRESENCIA RIOJANA.

La participación riojana tendrá un protagonismo especial gracias a la presencia de cinco jugadores formados en La Rioja: Gabriel García Blanco, Anahí Dardac Jiménez, Millán Pérez Santos, Ibón Tejada Lombillo y Alejandro Laya Mangas.

Su presencia refleja el trabajo de formación impulsado por Ultimate Project, una asociación que busca consolidar Logroño como referente nacional del ultimate, con entrenadores que cuentan con experiencia internacional en Italia y Colombia.

España contará con representación en las tres categorías del campeonato: Open, Femenina y Mixta. Además, este año destacará la presencia de familias, ya que buena parte de los participantes son menores de edad; la competición reunirá deportistas de entre 12 y 19 años cumplidos en 2026.

IMPACTO PARA LA CIUDAD.

La organización local estima que el impacto económico del Mundial superará los 5 millones de euros, con incidencia directa en sectores como el turismo, la hostelería, la restauración y la alimentación.

El evento cuenta con la implicación de la ciudad de Logroño y del conjunto de las administraciones y entidades colaboradoras, entre ellas el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

El Ultimate es una disciplina en crecimiento a nivel global y cuenta con reconocimiento internacional del Comité Olímpico Internacional desde 2015. Su inclusión en The World Games reforzó su visibilidad internacional y contribuyó a situar este deporte entre las modalidades con mayor proyección en el panorama deportivo actual.

Selecciones participantes en el Mundial: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, República Popular China, Singapur, Suecia, Suiza y Suráfrica.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ULTIMATE?

Es un deporte de equipo que se juega con un disco volador (frisbee) sobre un campo similar al del fútbol americano. Dos equipos de siete jugadores compiten para avanzar el disco hacia la zona de anotación rival, pasándolo entre compañeros sin que el portador pueda correr con él.

La fluidez del juego, los lanzamientos acrobáticos y la intensidad táctica lo hacen tan espectacular como accesible para todos los públicos. Una de las grandes singularidades del Ultimate es la ausencia de árbitros. Las decisiones se toman en el campo por los propios jugadores, incluso en torneos de élite como los mundiales organizados por la World Flying Disc Federation (WFDF).

Este modelo de juego fomenta valores como el respeto, la integridad y la cooperación, haciendo del Ultimate una disciplina única en el panorama deportivo internacional. Su práctica es cada vez más frecuente en escuelas, universidades y clubes deportivos, no solo por su atractivo físico, sino por su capacidad para formar a los deportistas, cohesión social y liderazgo colaborativo.

WORLD FLYING DISC FEDERATION (WFDF).

La World Flying Disc Federation (WFDF) es la federación deportiva internacional responsable de la gobernanza mundial de los deportes de disco volador (frisbee), que incluye Ultimate, Ultimate de Playa, Ultimate en silla de ruedas, Disc Golf, Freestyle, Guts y eventos individuales.

WFDF reúnen a más de 122 asociaciones miembro, que representan los deportes de disco volador y a sus atletas en 118 países. WFDF es reconocida por el International Olympic Committee (IOC), el International Paralympic Committee (IPC) y la International University Sports Federation, así como por la Association of IOC Recognised International Sports Federations, la International World Games Association, la International Masters Games Association y la Association for the International Sport for All.

WFDF es signataria del Código Mundial Antidopaje y está registrada como una organización sin ánimo de lucro en el estado de Colorado, Estados Unidos.