Logroño acogerá el 21 de marzo la carrera con obstáculos Ebrox OCR Race que espera congregar hasta 1.300 participantes

La Carrera de obstáculos Ebrox OCR Race se disputará el 21 de marzo en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Carrera de obstáculos Ebrox OCR Race se disputará el 21 de marzo en Logroño, combinando carrera a pie y un circuito de obstáculos adaptado a cada una de las categorías de la prueba, con la principal, Élite, puntuable para la Liga Nacional de esta modalidad.

La cita, que se celebra este año en su primera edición en nuestra ciudad, es una carrera de obstáculos (OCR -Obstacle Course Race-) de carácter competitivo y popular que congregará a unas 1.300 personas en la capital riojana.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, acompañado del logroñés Patxi Martínez, campeón del mundo de carreras de obstáculos, que organiza la prueba, han presentado este lunes la Carrera Ebrox OCR, "un proyecto deportivo que aspira a integrarse de manera estable en el calendario deportivo de nuestra ciudad", ha valorado el edil.

En ese sentido, ha manifestado el concejal, "esta prueba, que cuenta con el apoyo logístico y económico de Logroño Deporte, persigue fomentar la práctica deportiva y la promoción turística de Logroño". Se estima que de 1.000 a 1.300 personas puedan participar entre participantes en la carrera y acompañantes, muchas de ellas de otras comunidades.

La carrera es una OCR, "una modalidad deportiva en pleno crecimiento que combina carrera a pie con un circuito de obstáculos diseñados para poner a prueba la fuerza, la resistencia, la agilidad y superación personal de los participantes", ha explicado Iglesias.

En palabras del edil, "su carácter competitivo y popular permite la participación tanto de atletas expertos como de corredores aficionados, convirtiéndola en un evento social que posiciona Logroño una vez más como ciudad deportiva y dinámica, vinculando el nombre de nuestra ciudad a un estilo de vida saludable".

UN RECORRIDO NATURAL Y URBANO.

La Ebrox OCR Race combina zonas naturales, espacios urbanos emblemáticos y áreas deportivas, y cuenta con 40 obstáculos distribuidos a lo largo del recorrido según la normativa de OCRA España.

La carrera tendrá lugar el 21 de marzo y se celebrará a partir de las 9 horas desde el recinto ferial de Logroño, donde los participantes recorrerán el interior del recinto hasta alcanzar el paso de peatones de la Avenida de la Sonsierra.

A partir de este punto, se iniciará el itinerario en dirección al Monte El Corvo. En este entorno natural se desarrollará un recorrido de carácter prácticamente circular por las sendas del monte, constituyendo el tramo más técnico de la prueba.

El terreno presentará desniveles moderados y superficie natural, lo que lo hace idóneo para la instalación de obstáculos específicos en un entorno alejado del tráfico rodado.

Finalizado el tramo de monte, el recorrido retornará al entorno del Recinto Ferial, accediendo a la zona de las norias y bordeando perimetralmente el complejo de piscinas.

Posteriormente, los continuarán con el recorrido bordeando la hípica y enlazando con el paseo fluvial del río Ebro a la altura de la Avenida de la Playa, avanzando en dirección a la Casa de las Ciencias.

La carrera continúa hacia el Puente de Piedra y una vez cruzado el puente, los participantes descenderán por las escaleras para reincorporarse al camino fluvial paralelo al río Ebro.

En el tramo final, los participantes recorrerán el paseo fluvial del río Ebro en sentido contrario, atravesando diversas zonas verdes de la ciudad, como el Parque de la Concordia, el Parque de la Isla y el entorno del Puente Sagasta.

La prueba finalizará en el recinto ferial de Logroño, donde se ubicarán la línea de meta y la zona de servicios post-carrera.

La carrera contempla diferentes categorías con sus respectivas distancias:

Élite (masculina y femenina, con un recorrido no profesional también): 13 km.

Popular (con una popular general y una popular juvenil de 12 a 16 años): 7 km (con unos 30 obstáculos).

Equipos y familias: 5 km (también con unos 30 obstáculos).

Infantil: 3 km (con 15 obstáculos).

Los precios parten de 22 euros la carrera Infantil, 34 euros la de Familias, 48 euros Equipos, 49 Populares y 55 euros las de Élite.

Todas incluirán la bolsa de corredor con regalos, una camiseta premium Ebrox y la medalla Finisher 2026. Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/ebrox-ocr-race-logrono

ENTRENAMIENTOS ENFOCADOS A ESTE TIPO DE PRUEBAS.

En el marco de la Prueba EBROX, ha informado Iglesias, Logroño Deporte ha organizado entrenamientos OCR-Carrera de Obstáculos enfocados a preparar este tipo de pruebas, que se van a realizar en Las Norias, los viernes de 17 a 19 horas.

Se ofrece la posibilidad de inscribirse ya para lo que queda de curso (hasta el 29 de mayo) por 85 euros las personas abonadas (el doble si no se es abonada) o con la opción de ir días sueltos mediante el servicio "A la carta", entrada o bono de 10 sesiones.