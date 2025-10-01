Logroño acogerá la I Feria de Vehículo de Ocasión ARIAUTO del 2 al 5 de octubre

El presidente de la FER y ARIAUTO, Eduardo de Luis, el vicepresidente de ARIAUTO, Jesús Romero, y el Secretario general, Miguel Ángel Librada, han presentado la I Feria del Vehículo de Ocasión ARIAUTO - EUROPA PRESS

"Se ha conseguido, por primera vez, que todos los concesionarios oficiales y compraventas se unan para poder exponer todos sus vehículos"

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), con el apoyo económico de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), organizan la I Feria de Vehículo de Ocasión en Logroño, que se celebrará del 2 al 5 de octubre de 2025 en el entorno del Palacio de Deportes de La Rioja, de esta forma Logroño acoge la primera Feria para la venta de vehículos de ocasión (turismos y motocicletas).

Una iniciativa que han dado a conocer el presidente de la FER y ARIAUTO, Eduardo de Luis, el vicepresidente de ARIAUTO, Jesús Romero, y el secretario general, Miguel Ángel Librada.

De Luis ha destacado que "la idea fundamentalmente es acercar al consumidor, al comprador de vehículos de segunda mano el que tenga una exposición amplia con 31 marcas y 24 expositores para que de un solo vistazo pueda elegir un coche más eficiente, más seguro y mucho más práctico".

"Hemos conseguido que la asociación reúna al cien por cien de los concesionarios y vamos a presentar unos 500 coches a cara al público que esperemos que el tiempo nos respete y estamos en un sitio además que es muy próximo a la ciudad, que es el Palacio de Portes, para poder incluso ir caminando", ha manifestado.

Romero, por su parte, ha indicado que la iniciativa "va a ser un hito para esta ciudad" ya que "se ha conseguido que todos los concesionarios oficiales y compraventas se unan para poder exponer todos sus vehículos, que era algo que no se había conseguido nunca".

Ha añadido que "va a haber una gama completa de todo tipo de vehículos que ahora se comercializan en el mercado, tanto de gama baja, de gama media, de gama alta, y con todos los precios posibles que se pueden tener ahora mismo en el vehículo de ocasión", así como que "va a haber también motos de todas las gamas dentro de lo que es este mercado y sobre todo va a haber facilidades y posibilidades tanto de financiación como de precios especiales".

Un evento reunirá a 24 empresas expositoras, en un entorno de casi 7.000 metros cuadrados, que pondrán a disposición del público una amplia oferta de turismos y motocicletas (aproximadamente 500 vehículos de ocasión), con el objetivo de facilitar la compra al cliente final y dinamizar el sector de la automoción en La Rioja.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 12,00 horas, y la feria permanecerá abierta hasta la clausura el domingo 5 de octubre a las 12,00 horas. La entrada será gratuita para todos los visitantes.

Asistirán a la inauguración el presidente de la FER y ARIAUTO, Eduardo de Luis; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la consejera de Economía, Empresa, Innovación y Trabajo Autónomo, Belinda León; el vicepresidente de ARIAUTO, Jesús Romero y el secretario general, Miguel Ángel Librada;

Bajo el lema 'Feria ARIAUTO. Tenemos el coche y la moto que buscas', la feria se presenta como un espacio de encuentro para todo tipo de público, desde particulares y familias hasta profesionales del sector. Se espera la asistencia de visitantes no solo de Logroño, sino también de diferentes puntos de la región y provincias limítrofes.

Como complemento, la feria contará con la página web oficial www.feriaariauto.com donde el público podrá consultar previamente los vehículos que estarán disponibles en la exposición. E igualmente una cuenta en Instagram, en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/ariautorioja/?igsh=MW9qc2kydHI3bHYzeg%3D%3D#

Con esta iniciativa, ARIAUTO apuesta por ofrecer una oportunidad única para conocer de primera mano una amplia gama de vehículos de ocasión con todas las garantías, en un entorno accesible y cómodo para los compradores.