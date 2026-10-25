Logroño acogerá el III Congreso Estatal de Relevo Generacional y Desarrollo Rural y el VI Congreso de UPTA España

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá la próxima semana dos eventos de carácter nacional para los trabajadores autónomos. Por un lado, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha elegido Logroño para celebrar durante la mañana del 27 de octubre su VI Congreso Estatal donde se elegirá a la nueva Junta Directiva y se propondrá los ejes de acción de la Organización para los próximos cuatro años.

Por otro lado, los días 27 (por la tarde) y 28 de octubre también tendrá lugar en Logroño el III Congreso de Relevo General y Desarrollo Rural, que abordará uno de los grandes retos económicos y sociales de los próximos años para el trabajo autónomo. Miles de pequeños negocios, comercios, talleres, explotaciones y servicios de proximidad afrontan la jubilación de sus titulares sin tener asegurada su continuidad, una realidad que afecta especialmente al medio rural.

Ambos eventos, en los que participarán cerca de un centenar de trabajadores autónomos de todo el país, tendrán lugar en el Centro de la Cultura del Rioja de Logroño.

Para Javier Marzo, secretario general de UPTA Rioja y miembro de la gestora de UPTA España, es "especialmente satisfactorio que la Organización confíe en La Rioja para acoger estas citas que colocarán en el centro del debate el futuro de nuestros pueblos, la actividad económica local y la fijación de población desde la perspectiva del trabajo autónomo".