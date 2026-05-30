Logroño acogerá por primera vez el fenómeno europeo de los paquetes perdidos en el Centro Comercial Berceo

Colas para participar en la iniciativa de King Colis - KING COLIS

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo de Logroño acogerá, del 1 al 6 de junio, una de las experiencias comerciales más sorprendentes y virales del momento: la venta de paquetes perdidos del comercio electrónico. Los visitantes podrán comprar paquetes sorpresa procedentes de envíos online que nunca llegaron a sus destinatarios y descubrir qué esconden en su interior: tecnología, moda, zapatillas, videojuegos, cosmética, relojes o gadgets, entre muchos otros productos.

Los paquetes se venderán "al peso" y a precios muy atractivos en un evento único que llegará a Berceo solamente del 1 al 6 de junio. Una experiencia exclusiva y limitada en el tiempo que convertirá al Centro Comercial Berceo en el gran foco de atracción comercial y de ocio de La Rioja durante esos seis días, de la mano de la empresa francesa KING COLIS que colocará la tienda Pop-Up de los paquetes perdidos.

"Siempre es divertido y emocionante", comenta Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS. "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante una carta Pokémon ultra rara de 3.000 euros. Por supuesto, tu suerte juega un papel en lo que puedas recibir en tus paquetes, pero la experiencia sigue siendo inolvidable".

El fenómeno de los paquetes perdidos ya ha conquistado ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián o Palma, reuniendo a más de 200.000 visitantes y superando las 250 toneladas de paquetes vendidos en toda España. Ahora, esta experiencia viral llega al Centro Comercial Berceo, consolidando al centro comercial como escenario de uno de los eventos comerciales más llamativos y esperados del momento.

La emoción está garantizada, ya que nadie conoce el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo intacta la sorpresa hasta el último momento y convirtiendo cada compra en una auténtica experiencia.

Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir en la tienda tantos paquetes como deseen. Está prohibido abrir los paquetes antes de la compra. Los paquetes se venden por peso, siendo el precio por 100 gramos para los paquetes 'Estándar' es de 2,29 euros, mientras el precio por 100 gramos para los paquetes 'Premium' es de 2,99 euros.

Se situará en la planta baja del centro comercial, delante de la entrada de 'Deichmann'.