Logroño alerta el 25N contra la violencia machista en el ámbito digital y recuerda a las víctimas que "no están solas" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha acogido este miércoles el acto institucional con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un acto en el que el Consistorio ha querido visibilizar que toda la sociedad debe unirse para acabar con la violencia machista, en la que especialmente se ha alertado contra la que se da en el ámbito digital.

En esta línea, el lema con el que el Ayuntamiento conmemora este 25N y cuyo cartel ha presidido la jornada es 'De la mano contra la violencia de género'. Una frase que ha servido de base, igualmente, para uno de los mensajes principales de la conmemoración: recordar a las víctimas que "no estáis solas".

"Reafirmar -como ha asegurado la concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz- el compromiso del Ayuntamiento por la erradicación de la violencia contra las mujeres y animar a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a no mirar hacia otro lado".

En el acto institucional, además, se ha leído un manifiesto por parte de Cruz Roja y se ha contado con la intervención de la poeta Valle Mozas y una actuación musical de violín a cargo de Rioja Filarmonía.

Han participado en este acto junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y a otros miembros de la Corporación, diversas entidades que forman parte del Grupo Logroño por la Igualdad, así como representantes de otras instituciones -encabezados por el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago-, entidades y colectivos de la ciudad.

VIOLENCIA VICARIA, PSICOLÓGICA Y DIGITAL.

En la lectura del manifiesto, a cargo de dos representantes de Cruz Roja, se ha puesto la mirada en dos realidades y manifestaciones de esta violencia machista: "la violencia que se ejerce de forma verbal, psicológica, económica, sexual, digital, y la violencia vicaria, la que se ejerce de forma directa sobre los hijos e hijas para causar un dolor infinito".

"A esos nombres de mujeres asesinadas, que tenían una vida, un trabajo, una familia, unos amigos, hay que añadir los nombres de esos menores que también han perdido la vida. En lo que va de año, son 47 mujeres y 3 menores", han manifestado.

En el acto, han reivindicado que "es necesario seguir impulsando la educación en igualdad desde edades tempranas para conseguir erradicar la violencia de género".

Asimismo, han puntualizado, "tenemos que ser muy conscientes, como sociedad, de que existe una violencia que se quiere esconder tras las pantallas o la realidad virtual, pero que es muy real y, por ello, tenemos que dar herramientas y poner a disposición de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, recursos que sirvan para detectar, concienciar y luchar contra esta violencia digital".

Finalmente, han finalizado solicitando "la implicación de todas las instituciones" y pidiendo a las familias que "acompañen a las víctimas" y a la sociedad que "no mire hacia otro lado, tampoco cuando lo que ve está en una pantalla" y recordando "a quienes hoy sufrís esta violencia que no es culpa vuestra y que no estáis solas". Así, "de la mano contra la violencia de género, Logroño se compromete para alcanzar una ciudad libre de violencias machistas, también en la red".

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha expresado en su intervención que "debe existir un compromiso unánime de todas las personas frente a la violencia de género".

Escobar ha considerado que "solo trabajando de la mano, desde la unidad social, podemos ofrecer esperanza, ayudar y apoyar de forma eficaz a aquellas mujeres que sufren violencia de género, así como condenar a sus agresores y eliminar de una vez por todas la violencia machista", ha manifestado.

Y se ha mostrado convencido en que "creo que hay que insistir en la importancia de que actos como el que tenemos hoy no se conviertan en rutina, pero que se sigan celebrando para recordar lo que queda por hacer y quedan, quedan cuestiones por hacer, cada uno de nosotros, cada institución, cada responsable político seguro que tenemos tareas pendientes".

Se ha querido dirigir, por último, a las víctimas, señalando que "yo no me quedo solo con la idea de que no estáis solas, por supuesto que no estáis solas".

"Mi mensaje -ha finalizado el alcalde- es que el silencio nunca puede ser la respuesta, que hay que llamar, que hay que coger el brazo de esa institución que está cerca de nosotros, de ese amigo, de ese vecino, de esa vecina que nos tiende la mano, de ese farmacéutico, como hemos visto recientemente. Hay esperanza, hay salida. La primera determinación tiene que partir de uno de cada uno de nosotros, pero aquí estamos".

PARTICIPACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LOGROÑO.

Al acto se han sumado las entidades que forman parte del Grupo Logroño por la Igualdad, como espacio que busca la participación del tejido social de Logroño, para establecer cauces y mecanismos de interlocución estables y duraderos entre la sociedad y la administración local en materia de políticas públicas de igualdad.

En este grupo, que se reúne con periodicidad mensual, se están llevando a cabo diversas acciones:

Organización de las concentraciones mensuales contra la Violencia de Género.

Seguimiento e implementación del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la ciudad de Logroño. Mediante la conformación de tres grupos de trabajo, se realiza el seguimiento a la implementación de algunas medidas del Plan de Igualdad, referentes a las siguientes temáticas: Violencia de Género, Puntos no seguros de la ciudad, y Corresponsabilidad, conciliación y cuidados.

De cara a este 25N, desde el Grupo Logroño por la Igualdad y el Ayuntamiento se han impulsado diversas iniciativas, como la campaña de sensibilización en colaboración con las farmacias de la ciudad, que durante estos días se convertirán en puntos de información y asesoramiento.

Para ello, distribuirán a las personas que acudan a sus establecimientos una Guía de recursos ante la Violencia de Género, en la que se explican conductas que constituyen violencia de género y se ofrece un listado con los recursos a los que dirigirse, y un marcapáginas que invita a reflexionar sobre cómo relacionarse y cuidar a la pareja a través del buen trato, el respeto y la igualdad.

Este viernes 27 de noviembre, se instalará un Punto Violeta en la Plaza del Mercado, de 17 a 00 horas, con el fin de sensibilizar e informar a la población logroñesa sobre la violencia de género, los recursos de atención disponibles y la importancia de la implicación social para erradicar esta violencia.