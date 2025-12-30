Logroño aprueba la adjudicación por 391.500 de la instalación de cámaras inteligentes en cinco espacios de la ciudad

Archivo - Puente de Piedra de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este martes en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación para desarrollar e implementar un gemelo digital de cámaras inteligentes en la ciudad a la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L. por un importe de 391.505,47 euros (IVA incluido).

Una actuación, ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, financiada con fondos europeos Next Generation.

Este proyecto permitirá el desarrollo de diferentes simulaciones preventivas mediante inteligencia artificial y se creará un software que integrará las cámaras de seguridad urbanas actuales y 21 nuevos dispositivos inteligentes que se instalarán en varios espacios.

Así, se instalarán en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, en el entorno del Puente de Piedra y la pasarela peatonal sobre el Ebro, en el Polígono Industrial Las Cañas y otra a gran altura en la Torre de Logroño para controlar diferentes fenómenos como los meteorológicos o posibles incendios, entre otros.

PASOS PEATONALES ELEVADOS.

Hoy se ha aprobado la adjudicación nuevos pasos elevados en la ciudad a la empresa Asbeca Construcción, Gestión y Servicios Múltiples S. L. por un importe total de 215.880 euros (IVA incluido).

Los nuevos pasos peatonales elevados se crearán en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR); en el Paseo del Prior; en Pradoviejo, junto a la parada de autobuses; y en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas, que se consolida.

Estas actuaciones se suman a otras más recientes en este ámbito, como el paso creado en el entorno escolar del colegio Bretón de Los Herreros o la plataforma peatonal elevada creada en la Glorieta del Doctor Zubía.

CASETA DE ARBITRIOS DEL PUENTE DE PIEDRA.

Esta mañana se han adjudicado las obras para rehabilitar la caseta oeste de arbitrios del Puente de Piedra a la empresa Materia Decoración y Rehabilitación S.L.U. por un importe total de 148.830 euros (IVA incluido).

Se trata de una de las actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y el Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno regional.

MÁS ACUERDOS.

Además, se ha adjudicado el contrato para sustituir el pavimento amortiguador de los juegos infantiles del Colegio de Infantil y Primaria Caballero de la Rosa a la empresa Construcciones Locira S.L. por un importe de 29.361,05 euros (IVA incluido).

También la Junta de Gobierno local ha aprobado hoy la adjudicación del contrato del servicio del control analítico del proceso de tratamiento de agua potable en la ETAP Río Iregua a la empresa Laboratorio de Gestión Ambiental S.L. por un importe total de 417.118, 82 euros (IVA incluido) y tendrá una vigencia de dos años.

Otro de los asuntos aprobados esta mañana por la Junta local ha sido el proyecto y contratación de las obras de mejora de eficiencia energética del Centro Deportivo Municipal de Lobete por un importe de 2.598.465,20 euros (IVA incluido).

Esta actuación mejorará las condiciones térmicas, acústicas y lumínicas de la pista de hielo que se encuentra en estas instalaciones deportivas municipales.

Igualmente, se ha aprobado esta mañana la contratación de las obras de rehabilitación del frontón ubicado en el barrio del Cortijo por un importe total de 50.000 euros (IVA incluido). Con esta actuación, el Gobierno local, atiende una demanda vecinal de este barrio logroñés.

Por último, la Junta de Gobierno local ha aprobado inicialmente el padrón anual de edificios de la ciudad sujetos a presentar la Inspección Técnica de Edificios durante el próximo año en el que se incluyen 900 inmuebles.

Este listado se somete a exposición pública durante un plazo de 30 días a partir de su publicación en el BOR. El plazo para la presentación del acta de inspección técnica de edificios finalizará el 21 de diciembre de 2026.