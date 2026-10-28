Logroño aprueba las bases para instalar hasta once churrerías en toda la ciudad

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LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles las bases reguladoras para la concesión de autorizaciones para la instalación y explotación de la actividad de churrería en diferentes puestos ubicados en la vía pública para la temporada 2026-2030, así como iniciar el procedimiento para su adjudicación.

Los emplazamientos en los que se ubicarán estos establecimientos son los siguientes:

Glorieta del Doctor Zubía (junto a Muro del Carmen).

Plaza Fuente Murrieta (aparcamiento de la Plaza Ángel Bayo).

Parque Gallarza (junto a Avenida Pérez Galdós).

Parque La Cometa (esquina con calle Gonzalo de Berceo con Ramírez de Velasco).

Parque Las Gaunas (junto a Avenida Club Deportivo).

Parque Rosalía de Castro (junto a la calle Estambrera).

Parque Picos de Urbión (en la margen sur de la calle Clavijo).

Parque Laguna (junto a la calle Duques de Nájera).

Paseo Pepe Eizaga (junto a Avenida Pérez Galdós).

C/ Divino Maestro (Avenida Club Deportivo).

Plaza Chiribitas.

Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para presentar sus solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja.