Logroño aprueba Ordenanzas Fiscales 2026 con IBI en el 0,57, congelación de otros impuestos y subida de IPC en tasas

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria en pleno, sus Ordenanzas Fiscales para 2026, que contemplan, entre otras cuestiones, la rebaja del tipo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,575 al 0,57; la congelación de otros impuestos, como el de Actividades Económicas, Construcción o vehículos; la consolidación y ampliación de bonificaciones; o el incremento del IPC -en concreto, el de agosto al 2,7%- de las tasas y precios públicos.

En el ámbito impositivo, las nuevas ordenanzas fiscales reducen de nuevo en medio punto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa de 0,575 a 0,57 puntos, lo que, como ha apuntado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, supondrá unos 300.000 euros de rebaja en este ejercicio -1,3 millones en lo que va de Legislatura, ha calculado-.

La plusvalía se reduce en un 2,5% en los coeficientes que corresponda aplicar según las tablas de ámbito nacional -"una reducción del 7,5% en tres años, para llegar al 10% en este mandato"-; mientras Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o Impuesto de Vehículos "continuarán congelados".

Respecto a las tasas y los precios públicos, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea su actualización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, un 2,7%, con el objetivo de adecuarlas al coste de los servicios públicos, como el servicio municipal de agua y alcantarillado, los vados o los derechos de examen para una oferta de empleo público, entre otros.

Especial referencia ha hecho el edil a las bonificaciones incluidas en las Ordenanzas, mantieniendo todas las novedades introducidas en 2024 y en 2025, "centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental".

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, bonificaciones de hasta el 95% del IBI para locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por la realización de obras de titularidad municipal en la vía pública (para afecciones superiores a 3 meses); reducción del 50% sobre la cuota del IAE para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes; tratamiento igual para familias monoparentales o equiparadas que las familias numerosas.

Entre las novedades del proyecto, Iglesias ha destacado una nueva bonificación del 10% de la cuota íntegra del IAE de aquellas empresas que, sin estar obligadas (menores de 50 trabajadores), destinen parte de su presupuesto a elaborar y aprobar un Plan de Igualdad. A todo ello, ha sumado la apuesta por "la digitalización y la simplificación de trámites gracias a la Administración Electrónica municipal".

Y lamentando no las críticas, sino la "demagogia" de las quejas de los grupos de la oposición a las Ordenanzas -con especial referencia al PSOE, a quien ha reclamado "igual beligerancia" ante subidas de impuestos por parte del Gobierno central-, Iglesias ha finalizado asegurando que a los ciudadanos que "estén tranquilos".

"Tenemos -ha asegurado- unas Ordenanzas Fiscales que van a permitirnos tener una mejor ciudad, para seguir creciendo, favoreciendo al comercio, a la industria y a la ciudadanía. Y son las mejores que puede tener ahora mismo, además de que, complementados con el presupuesto cuyas grandes cifras dimos ayer, harán que, en el año 2026, Logroño va a crecer mucho y bien".

LOS GRUPOS.

En sus intervenciones, los Grupos municipales de la oposición han criticado en general el proyecto de Ordenanzas. Así, el portavoz del Partido Riojano Rubén Antoñanzas ha aprovechado para recordar al alcalde "su promesa electoral de bajar un 10%", para considerar que "lamentablemente, acaba de perder otra oportunidad para cumplirla", ya que, "lejos de bajarlos, los sube".

Como ejemplo, ha puesto "los "300.000 euros de ridícula bajada en el IBI, pero nos aplican el 'tarifazo' de la basura, así que no sirve de nada", al tiempo que ha acusado al PP de que "van como siempre a golpe de improvisación". Ha afeado haber presentado 28 enmiendas, "centradas en vivienda, jóvenes y familias, han rechazado todas" y ha emplazado al alcalde "a que diga por qué no está cumpliendo con su promesa de bajada de impuestos".

Por parte de IU-Podemos, su portavoz Amaia Castro ha asegurado que "el sistema fiscal de este Gobierno se ha quedado corto y es injusto, no distribuye y no corrige las desigualdades, gobiernan Logroño como si fuera una empresa y los ciudadanos sus clientes".

Ha recordado sus enmiendas "para gravar las viviendas cerradas, porque tener en Logroño 17.000 viviendas vacías en una injusticia, hay que hacer todo lo posible por revertir esta situación y dar vivienda a quien lo necesita y no a quien especula", a lo que ha unido sus propuestas sobre basuras o para la progresividad del IBI, ninguna aceptada. "Enmiendas que no van contra nadie, sino que van a favor de la mayoría de los ciudadanos", ha finalizado.

Para la portavoz de VOX, María Jiménez, "es necesario aliviar la presión fiscal y agilizar los trámites a la ciudadanía, ganando además transparencia en la gestión municipal", por lo que ha defendido sus 19 enmiendas "para favorecer a las familias, pequeñas empresas y autónomos, que están haciendo un gran esfuerzo para llegar a fin de mes". "Son medidas de sentido común y perfectamente asumibles en el marco del presupuesto, no son ideológicas", ha incidido.

Ha criticado que "lo que se deja de recaudar por un lado, se paga por otro", afirmando que "hay dos subidas encubiertas, en el IBI y en la tasa de basuras", lamentando que "hay un servicio con iguales carencias". "Sus Ordenanzas no alivian, castigan. Lo que necesitan los logroñeses es que se bajen los impuestos, y creemos que sí es posible, gastando menos en lo superfluo y gestionando mejor", ha sentenciado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, ha intervenido en primer lugar Iván Reinares, quien ha defendido que "nos critican que nuestras enmiendas son políticas, claro que lo son, porque los impuestos hablan de un modelo social y de ciudad", al tiempo que ha lamentado que "presentamos 10 enmiendas serias y fundamentadas, y ninguna ha prosperado, en una decisión política, cerrando la puerta al diálogo".

Entre estas propuestas, ha señalado "enmiendas sobre la emergencia habitacional" o para "modernizar y hacer más justo el sistema fiscal". Todo ello, para, en sus palabras, "tener fiscalidad justa, con más de 1,5 millones de retorno positivo para la ciudad, pero han preferido rechazarlo todo".

En el turno de portavoces, Luis Alonso ha asegurado que, con la propuesta de Ordenanzas "y con las cifras que ayer dieron a conocer" del Presupuesto para 2026, "lo que nos dicen es que los logroñeses van a tener que pagar más", comparando la previsión del próximo ejercicio con lo recaudado en 2023 -último año de mandato socialista-: "medio millón más ahora en impuestos directos; 700.000 más en impuestos indirectos, y 4,1 millones más en tasas".

Y ha recordado de nuevo al alcalde su promesa electoral de reducir impuestos en un 10%, "con un IBI que dijo que bajaría al 0,56, y ahora parece que todo esto no era tan urgente ni necesario". Una promesa de rebajar carga fiscal "que no entiendo cómo hizo si ya sabía que había que trasponer las basuras, o ese 'atornillar' a final de 2024 ese atornillar que las tasas se deban actualizar cada año al IPC, algo que fue claramente una decisión política".