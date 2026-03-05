Logroño aprueba prohibir acceso a dependencias municipales con prendas que dificulten identificación, como burka o niqab

Blanca Cortés, durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, durante la sesión en pleno correspondiente al mes de marzo, una moción para "regular" el acceso a dependencias municipales "en casos de ocultación integral del rostro". Una moción presentada por Vox, y que recoge "expresamente que no se permitirá la entrada con burka, niqab u otras prendas que impidan la identificación facial".

El acuerdo ha sido tomado con el voto a favor tanto de Vox como del Partido Popular -que ha presentado una enmienda de modificación relativa a instar al Gobierno central en algunos puntos legales en este ámbito- el 'no' del resto de formaciones con representación municipal -Partido Riojano, Podemos, PSOE y la concejala no adscrita Eva Loza-.

Antes del debate de la propuesta, ha intervenido Blanca Cortés, miembro de Acción por la convivencia anti racista, que, para comenzar, se ha identificado como "mujer musulmana, que no nací en Logroño pero donde me siento como en casa" y ha asegurado abordar este asunto "desde el corazón, no desde el enfrentamiento".

"Necesitan enemigos para conseguir votos y han elegido a los musulmanes y a los inmigrantes", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que "ni el burka ni el niqab es un problema en La Rioja ni en Logroño", recordando que la identificación ya está recogida por la legislación.

Por eso, ha considerado la propuesta como "improcedente, racista, islamófoba y de odio al diferente", y ha resaltado que "estoy aquí con mi voz, llevo el velo or convicción", afirmando que "unas se tapan más y otras menos, algunas lo llevan por coacción, otras por elección, cada historia es distinta".

Así, ha defendido que "cada mujer pueda decidir sin miedo" y "si está obligada, porque le impidan el acceso no le libera, le aísla". Por contra, ha llamado a "abordar problemas reales, deberían tener soluciones para esto, pero como son incapaces, generan problemas donde no los hay y les dan solucciones innecesarias".

"Prohibir es fácil -ha afirmado Cortés- pero no queremos que nadie hable por nosotras. Si una mujer necesita ayuda, hay que protegerla y acompañarla, no señalarla y prohibir. Es una falsa polémica. No nos digan cómo debemos vestir, no nos señalen ni nos victimicen, solo nos harían las cosas más difíciles. Esta moción estéril y que solo lleva al odio no es el camino".

En defensa de la moción, la portavoz del Vox María Jiménez ha negado que "se trate de una moción racista, ni se pretende victimizar a nadie, es una cuestión de seguridad", sino que "es abordar una realidad concreta, no poder entrar en dependencias municipales sin una identificación visual del rostro".

"Se pretende facilitar los trámites y no dejar indefensos a los empleados y a los ciudadanos, es eficacia administrativa", ha asegurado Jiménez, quien ha señalado que, en este marco "y solo en dependencias municipales", se incluirían "muchas más prendas que un burka o un niqab, prueben a entrar en un juzgado con un casco o un pasamontañas".

En el turno en contra, Eva Loza ha reseñado que "es una moción que parte de un absoluto desconocimiento" y la ha tachado de tener "tintes claramente islamofóbicos, porque -dirigiéndose a las ediles de Vox- sean valientes y no nieguen que se dirigen a la población musulmana". "Es una moción innecesaria", ha concluido.

El regionalista Rubén Antoñanzas ha calificado este punto como "bochornoso", asegurando que "disimula muy bien que va en contra de algún colectivo en concreto" y mostrándose "sorprendido" con el PP "porque el alcalde siempre habla de convivencia y ahora apoyan esta moción".

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro ha incidido en que la propuesta "no va de defender los derechos de las mujeres ni de seguridad". "Solo es una muestra de una actitud xenófoba, racista e islamófoba de libro, atacan a las mujeres musulmanas en su libertad. Si alguien vota a favor de esta moción se alinea con el discurso del odio", ha concluido.

La concejala del PSOE Esther Espinosa ha defendido que el discurso de Blanca Cortés "nos ha bajado a la realidad ante una moción que no va de seguridad, va de señalar al diferente". "Están fabricando un conflicto cuando hay leyes ya que regulan la identificación. Es una moción ilegal y profundamente irresponsable, convirtiendo a una minoría en sospechosa. Es una victoria para la extrema derecha", ha finalizado.

Por último, el edil 'popular' Francisco Iglesias, tras defender la enmienda de su Grupo para instar al Gobierno central a adaptar la legislación a estos casos, ha criticado "un debate de 'colores' políticos que han llevado al sentimiento, no es un discurso del que resuelve los problemas".

Problema que, como ha reconocido, no se ha planteado de momento en el Consistorio logroñés, pero ante el que ha defendido que "en dependencias municipales, rigen los reglamentos del Ayuntamiento", subrayando que "ante cualquier incidencia, la Policía Local podría verse desamparada incluso en una actuación legítima".

En sus palabras, la moción "habla de seguridad, y no de otras cosas", por lo que ha pedido al resto de Grupos Municipales "no polarizar". "Hay que dar respaldo jurídico a nuestra Policía Local y a nuestros funcionarios municipales", ha concluido Iglesias, quien, con todo, ha resaltado que "siempre tenemos a la convencia como lo más prioritario".