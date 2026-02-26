Logroño arranca la campaña del Parque de Servicios 'Días Ciudad' que mejorará el mantenimiento de los barrios - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Ayuntamiento de Logroño, Ángel Andrés y Javier Martínez, además de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, han visitado las obras de reparación del pavimento en la calle Escuelas Pías, una de las actuaciones enmarcadas en la campaña del Parque de Servicios municipal 'Días ciudad' que ha iniciado ya el Ayuntamiento.

Ángel Andrés ha comenzado diciendo que "estos dos últimos años, hemos sido testigos de un impulso decidido por la participación ciudadana, nuestra ciudad es más fuerte cuando sus vecinos sienten que su opinión cuenta y perciben que su calle es el motor del cambio".

"Recientemente hablábamos del programa de limpieza 'Barrios en foco', ahora informamos sobre otra destacada iniciativa promovida por el Consistorio, basada en la mejora del mantenimiento general de la ciudad por barrios, poniendo el foco en las necesidades de los vecinos a través de actuaciones planificadas y participativas", ha expresado el concejal, quien considera que "la ciudad crece y avanza cuando atiende a las grandes obras, pero también a las obras menores que afectan al mantenimiento de la ciudad; el pavimento en sus diferentes tipologías, reposición de baldosas o del hormigón impreso deteriorado, baches urgentes en viales, etc".

Esta iniciativa de la Corporación busca, según Andrés, "la mejora a fondo de los barrios, a través de la escucha activa de los vecinos, poniendo en valor sus prioridades y atendiendo sus solicitudes y sus quejas".

BARRIOS, PARTICIPACIÓN Y ESCUCHA ACTIVA

El programa se pone en marcha por primera vez en la ciudad y, en palabras del concejal Javier Martínez, "nace con el objetivo de garantizar que cada barrio reciba una atención intensiva, coordinada y reconocible varias veces al año, mejorando el mantenimiento de sus calles para hacer de Logroño una ciudad más amable".

Así, mediante la campaña 'Días Ciudad', han informado, "el Consistorio atenderá los requerimientos y solicitudes de los vecinos y vecinas en relación al mantenimiento de la ciudad, con los medios propios del Parque de Servicios, cuyos profesionales dedicarán diferentes días a cada distrito de Logroño".

Se establecerán reuniones con las asociaciones vecinales para que desde el vecindario se trasladen las necesidades a los equipos que van a trabajar. Se atenderán también las solicitudes que hagan los propios vecinos a través de las Juntas de Distrito y del servicio 010. De esta manera, se logra que las actuaciones den respuesta a las necesidades reales y concretas de cada barrio.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

El programa ha arrancado con la reparación de baldosas y pavimento en el Parque del Carmen y parte del suelo del Paseo del Espolón. La campaña va a continuar hoy con la reparación del pavimento en baldosa en la calle Escuelas Pías, entre las calles Villegas y Doce Ligero, en la acera norte del colegio.

Las próximas actuaciones van a consistir en:

Reparación de pavimento de hormigón en la Calle Calahorra en Varea (junto al polideportivo).

Reparación de pavimento en hormigón en Avenida de la Playa.

Reparación de adoquinado en la calle Norte, en el tramo del parque entre el aparcamiento de Valbuena y Puente de Hierro.

Reparación de pavimento en baldosa en la calle San Felices (Valdegastea).

Reparación de pavimento en baldosa en la plaza Fermín Gurbindo, junto al pasaje con salida a la calle Cantabria.