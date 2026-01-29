Logroño arranca el programa 'Barrios en Foco' poniendo la prioridad en las demandas vecinales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a los concejales de Medio Ambiente, Jesús López, y Participación Ciudadana, Leonor González, y al gerente de la UTE Logroño Limpio, José Ramón Bartolomé, ha presentado este jueves el programa 'Barrios en foco'.

Escobar ha destacado que "la iniciativa busca la limpieza a fondo de los barrios, a través de la escucha activa de los vecinos, poniendo en valor sus prioridades y escuchando sus solicitudes y sus quejas".

El Consistorio arranca así un nuevo programa que busca la limpieza de nuestra ciudad, poniendo el foco en las necesidades de los vecinos a través de actuaciones planificadas y participativas.

El programa se pone en marcha por primera vez en la ciudad y, en palabras del alcalde de la ciudad, "nace con el objetivo de garantizar que cada barrio reciba una atención intensiva, coordinada y reconocible varias veces al año, mejorando tanto la realidad física de la limpieza como la confianza de los vecinos".

Así, 'Barrios en Foco' "cambia el modelo de actuación de los servicios de limpieza en los barrios de Logroño, ofreciendo un nuevo sistema mucho más focalizado y directo".

El alcalde ha informado de que "cada barrio recibirá durante 5 semanas distribuidas en el año a un equipo de limpieza del Ayuntamiento, que se dedicará en exclusiva a la limpieza de ese barrio".

Además de las actuaciones propias solicitadas por los vecinos, se llevarán a cabo otras más cotidianas como el barrido y baldeo mecánico de aceras, la limpieza y desinfección de contenedores, la eliminación de pintadas o la hidrolimpieza de mobiliario urbano, entre otras.

Para ello, desde el Ayuntamiento se le dará prioridad a la actuación y se pondrá a disposición la maquinaria municipal requerida en cada actuación vecinal.

Estas 9 agrupaciones de barrios recibirán la visita del equipo en 5 semanas distribuidas por el año, lo que hacen un total de 45 semanas de trabajo planificado.

Las 7 semanas que restan para completar el año se dedicarán a reforzar la limpieza de fiestas, campañas especiales y episodios excepcionales.

Agrupaciones de barrios:

La Estrella - Varea

Yagüe - El Arco

Valdegastea - San Lázaro

Oeste - El Cubo

Campillo - El Cortijo

Madre de Dios - San José

Sur (La Cava-Guindalera, Siete Infantes, Montesoria)

Cascajos - Avenida Madrid

Lobete - Los Lirios

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ESCUCHA ACTIVA

Días antes de que se lleve a cabo la actuación por parte de los equipos de limpieza, el personal técnico del Consistorio habrá llevado a cabo una planificación del servicio, definiendo recorridos, tipos de trabajo y priorizando puntos negros.

Se establecerán reuniones con las asociaciones vecinales una semana antes de cada intervención, para que desde el vecindario se trasladen las necesidades a los equipos que van a trabajar.

Se escucharán también las consultas y requerimientos que hagan los propios vecinos a través del servicio 010. De esta manera se logra que la limpieza dé una respuesta a las necesidades reales y concretas de cada barrio.

La última semana de cada mes se hará pública en la web logrolimpio.com las actuaciones del siguiente mes, logrando así una gestión transparente, cercana y real.

El programa se pone en marcha el martes 3 de febrero en la agrupación de barrios Yagüe - El Arco. Esta actuación no sustituye el trabajo ordinario del personal de limpieza del Ayuntamiento.

El calendario aprobado para el mes de febrero es:

Semana del 3 al 6 de febrero: Yagüe - El Arco

Semana del 10 al 13: Valdegastea - San Lázaro

Semana del 17 al 20: Oeste - El Cubo

Semana del 24 al 27: La Estrella - Varea