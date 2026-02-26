Logroño aumenta población en 364 habitantes, hasta 152.626, con un 13,45% de personas procedentes de otros países

Archivo - Imágen recurso de una calle de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha incrementado su población por cuarto año consecutivo hasta llegar a los 152.626 habitantes, 364 más que los registrados en el año anterior -151.294 personas a final de 2024-, con una edad media de 45,54 años y un 13,45 por ciento de ellos procedentes de otros países -por el 12,7 por ciento de hace un año-.

Son datos del Observatorio de la Ciudad referentes al año 2025, que este jueves ha presentado la concejala delegada de Estadística, Laura Rivas, que ha señalado que el crecimiento sostenido se lleva dando desde el año 2022, cuando la capital riojana contaba con 150.780 habitantes.

Sobre las cifras del año pasado, Rivas ha detallado que, a 31 de diciembre, se registraron en el padrón municipal 894 altas por nacimiento (922 el año anterior) y 1.382 bajas por defunciones (1.401 el año 2024), lo que supone un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y fallecimientos) negativo de 488, tendencia descendente que se aprecia, en mayor o menor medida, desde 2015.

En este sentido, la tasa de natalidad de la ciudad (porcentaje de nacimientos por cada mil habitantes) se sitúa en el 5,85% (6,05% en 2024), mientras que la de mortalidad (porcentaje de defunciones por cada mil habitantes) es del 9,05% (9,2% el año anterior).

Por sexos, el 52,82% de la población son mujeres (80.623), mientras que el 47,18% son hombres (72.003).

Respecto a los tramos de edad, 92.606 tienen entre 65 y 18 años; 36.063 tienen 65 o más; y 23.957 son menores de edad. En cuanto a las personas centenarias, en Logroño residían al cierre del año pasado 95, de las que 77 eran mujeres y 18, hombres.

PROCEDENCIA.

De los 152.626 de habitantes, 132.101 (86,55%) son de origen español (el 48% nacidos en Logroño, el 13% en otras localidades de La Rioja y el 20% en otras comunidades autónomas). Es una cifra algo inferior al año pasado, cuando el 87,3 por ciento de la población logroñesa, 132.108 personas, era de origen español.

Mientras, un total de 20.525 (13,45%) habitantes proceden de otros países. Se trata de una cifra que ha aumentado en 1.339 personas respecto al año pasado, cuando se registraron 19.186 personas procedentes de otros países, lo que supuso un 12,7 por ciento de la población.

Sobre el origen de estas personas, Rumanía sigue siendo el país de procedencia destacado, con 4.394 personas, seguido de Colombia (3.562), Pakistán (2.018), Marruecos (1.459) y Venezuela (1.034), que desbanca a Bolivia en el quinto puesto.

ALTAS Y BAJAS POR CAMBIOS DE RESIDENCIA.

Más allá de los nacimientos y las defunciones, la edil delegada de Estadística ha reseñado que, a lo largo del año 2025, se produjeron en el padrón 3.947 altas de personas que cambiaron su residencia habitual a Logroño.

Dentro de La Rioja, 287 altas procedían de Lardero; 265 de Villamediana de Iregua; y 106 de Calahorra. Fuera de la comunidad autónoma, los principales puntos de origen de nuevos empadronados han sido Madrid (367), Navarra (313), Álava (187) y Burgos (148).

Respecto a las bajas por traslado de domicilio, se formalizaron 3.232. Dentro de la región, el mayor número fueron con destino a Lardero (458), Villamediana de Iregua (339) y a Albelda de Iregua (155); mientras que fuera de la comunidad autónoma los destinos que recibieron más logroñeses fueron Madrid (282), Navarra (184), Álava (157) y Zaragoza (137).

POBLACIÓN POR DISTRITOS Y BARRIOS.

Laura Rivas ha recordado igualmente que, de los cinco distritos en los que está dividido Logroño, es el Distrito Centro es el que cuenta con más residentes, 42.452 (frente a los 43.315 del año anterior), de los que 19.167 son hombres y 23.385 son mujeres.

Por contra, el distrito menos poblado es el Distrito Norte con 6.132 habitantes (6.149 el año anterior), de los que 2.990 hombres y 3.142 son mujeres.

Sobre el resto de los distritos, el Este cuenta con 37.981 habitantes (18.065 hombres y 19.916 mujeres); seguido del Distrito Sur, con 37.455 vecinos (18.124 varones y 19.331 mujeres); y el Distrito Oeste, con 27.413 habitantes, de los que 13.097 son hombres y 14.316 son mujeres.

Respecto a la distribución de la población por barrios, la zona Centro-Oeste es la que cuenta con más vecinos (21.908), seguida de Madre de Dios-San José y el campus universitario (21.293) y la zona Centro-Este (18.363).

En cuanto a los barrios con menos población, destaca El Cortijo, con 228 habitantes.

Finalmente, las calles que más habitantes registraron el año pasado fueron Duques de Nájera (3.222) y Huesca (3.176), seguidas de avenida de la Paz (2.973), avenida Pérez Galdós (2.545) y Alfonso VI (2.443).

APELLIDOS Y NOMBRES MÁS COMUNES.

El Observatorio de la Ciudad también hace referencia a los nombres y apellidos más comunes en Logroño.

En este sentido, los nombres más comunes en 2025 han sido David (46), Javier (40) y Pablo (39) en hombres, mientras que María (60), Lucía (35) y Laura (29) lo han sido en mujeres.

En el cómputo global del padrón, destacan Javier (1.387) y María (1.447).

Respecto a los apellidos, los más comunes en 2025 han sido Martínez (309), García (279) y Fernández (201).

Mientras, en el registro municipal total repiten Martínez (10.285) en primer lugar, García (8.836) en el segundo y Fernández (6.311) en el tercero.