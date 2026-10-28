Logroño avanza en tramitar el PERI 'Álamo y Ceballos', con la delimitación de una nueva zona para 200 viviendas, 50 VPO

Mapa del PERI - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa dando el impulso necesario para el desarrollo de los planes especiales delimitados en el actual Plan General Municipal (PGM) y la creación de vivienda, afectando en este caso al límite este del barrio de Cascajos.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local, tras estudiar las alegaciones presentadas, ha aprobado provisionalmente la modificación puntual del PGM para la ordenación conjunta del PERI 22 'Álamo y Ceballos' y su entorno.

Un espacio delimitado por las calles Arquitectos Álamo y Ceballos, Piqueras y Avenida Lope de Vega, mediante la delimitación de la nueva Unidad de Ejecución P12.16 'Antonio de Nebrija'.

Tras su aprobación provisional, esta modificación será remitida por parte del Consistorio al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la emisión del preceptivo informe de manera previa a su posterior aprobación definitiva en sesión plenaria.

El objetivo de esta modificación del PGM es avanzar en la reconversión a un uso residencial en este entorno, incorporando los ajustes en la ordenación de este espacio para dar coherencia y continuidad con el tejido residencial ya existente y adecuar los ámbitos colindantes a las normativas vigentes.

La nueva U.E. P12.16 'Antonio de Nebrija', que engloba la totalidad del resto del PERI 22 aún no ordenada, ocupa una superficie de 16.199 metros cuadrados, disponiendo de un aprovechamiento urbanístico de 19.902 m2t, que se materializará en bloques residenciales de vivienda libre con 16.138 m2 de edificabilidad (aproximadamente, 150 viviendas).

Asimismo, se dispondrá de viviendas de protección oficial con 5.214 m2t de edificabilidad (aproximadamente, 50 viviendas VPO), así como zonas libres privadas asociadas y una parcela dotacional privada de 316 m2 y edificabilidad de 757 m2.

Respecto a los espacios públicos, se completará la estructura viaria de las calles Piqueras, Avenida Lope de Vega, Arquitectos Álamo y Ceballos y Antonio de Nebrija, que garantizará la continuidad de la zona verde ya existente en el PERI 22, creándose de este modo una nueva dotación pública en una parcela de 1.092 m2.

La superficie ocupada por el viario, espacio público, zonas de recreo y expansión y dotacional público suponen 9.722 m2, lo que representa un 60% del total de la superficie ordenada.

PERI 'MARQUÉS DE LARIOS'.

La Junta de Gobierno Local ha acordado la recepción provisional de las obras de urbanización de la U.E. P.11.24 'Marqués de Larios 8 a 28', procedente del PERI 16 'Marqués de Larios', donde se están construyendo bloques de viviendas.

Próximamente, durante el período de garantía de un año y antes de su recepción definitiva, en coordinación con las unidades municipales correspondientes, se recuperarán el registro del desagüe de la red de abastecimiento a la red de saneamiento de la zona oeste de la urbanización y se plantarán dos árboles en este espacio público.

RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

El Ayuntamiento de Logroño continúa trabajando en la tramitación de la nueva licitación para la instalación y mantenimiento de una red de recarga de vehículos eléctricos con puntos en 28 ubicaciones en espacios públicos de la ciudad (con un mínimo de 126 tomas de recarga y un máximo de 210).

Para continuar avanzando en el proceso, la Junta de Gobierno Local, conforme con lo dictado por el Consejo Consultivo de La Rioja, ha aprobado resolver de mutuo acuerdo la concesión demanial para la instalación, mantenimiento y explotación de esta red, adjudicada a la empresa Eranovum E-Movility, S.L.

ETAP RÍO IREGUA.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua, construida en los años 60 y renovada en 1993, abastece a Logroño, así como a otras localidades de su área metropolitana como Lardero, Villamediana y Alberite.

Con el objetivo de seguir mejorando su servicio y equipamiento, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos actuaciones:

Por un lado, la prórroga de un año del contrato para el suministro de floculantes para el tratamiento de la línea de fangos, adjudicado a la empresa Tesis Galicia, S.L., por un importe de 19.360 euros (IVA incluido).

Por otro, la licitación del contrato para la prestación del servicio de retirada de residuos procedentes del laboratorio de la ETAP, por una cuantía de 10.533,60 euros (IVA incluido), que se desglosan en cuatro partidas, desde 2027 hasta 2030 (ambos incluidos).