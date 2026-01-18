'Logroño en Bici'- Ecologistas en Acción piden vías ciclistas "seguras" en la reurbanización del PERI de Avenida Lobete

Archivo - Imagen de archivo de un carril bici. - PSOE - Archivo

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Logroño en Bici - Ecologistas en Acción han reclamado las vías ciclistas "seguras planeadas" para el Cinturón Sur en la reurbanización de los PERI de Avenida de Lobete. "Por lógica de redes, seguridad, rectitud e inclusividad", la Avenida de Lobete necesita continuar el modelo europeo unidireccional por ambas bandas (como el de la ciudad hermanada alemana de Darmstadt, por ejemplo) como en las planificaciones más recientes en la zona, "un modelo más avanzado y seguro con el que pocas ciudades españolas cuentan aún".

Carriles bici unidireccionales "con posibilidad de estar protegidos por banda de servicios, ganando aparcamiento y protegiendo las intersecciones". Vías ciclistas a estándares europeos (o al menos por encima de los mínimos españoles recomendados), "con suficiente anchura para la ciclologística, los remolques y el uso social de la bici, como las que ya existen en la calle Obispo Fidel García para conectar con el campus universitario de la Universidad de La Rioja y la UNIR, o en Santa Beatriz de Silva hacia (y desde) el barrio de Los Lirios del Iregua".

Ambos colectivos se oponen a un "carril bici bidireccional por delante de la gasolinera sólo por un lado de la calle, anticuado y mucho más peligroso, que obligaría a constantes cruces desde los centros de atracción de viajes en una zona que ya acumula abundantes problemas de exceso de velocidad y siniestralidad vial".

Si el gobierno municipal de Logroño "continúa la infame acera-bici del Carril Harry Potter 9 3/4, del modelo de carriles bidireccionales y por las aceras con el que hicieron tristemente célebre a la escasa, inconexa y disfuncional red de vías ciclistas de Logroño, supondrá imponer (sin diálogo ni participación alguna de los agentes sociales y asociaciones ambientales de movilidad) otro retroceso de décadas en modelo de movilidad activa y seguridad vial".

Ante ello, reclaman al Ayuntamiento de Logroño, "por el bien de la ciudad y su futuro", que "atiendan la experiencia de uso de las organizaciones de usuarios y el criterio técnico" de la coordinadora estatal ConBici, del propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y de organismos como la European Cyclists Federation (ECF) y la UNECE de Naciones Unidas.