Logroño celebra el 13 de septiembre la imposición del primer pañuelo de San Mateo a los niños nacidos en el último año

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Rivas, junto al presidente de la Peña Aster, Juanjo Sánchez, ha presentado hoy uno de los actos más emotivos de cara a las fiestas de San Mateo 2026: la imposición del primer pañuelo festivo a los niños y niñas nacidos en el último año.

Rivas ha subrayado "la gran acogida que tuvo esta iniciativa, novedad en los pasados Sanmateos, y que ahora se consolida para seguir sembrando en los más pequeños el espíritu de celebración colectiva, la tradición y la identidad logroñesa y riojana que representan las Fiestas de San Mateo".

La concejala ha agradecido a la Peña Aster su iniciativa y su esfuerzo para desarrollar este acto, "que cuenta con el absoluto respaldo del Ayuntamiento de Logroño, porque permite dar la bienvenida a nuestra ciudad a cientos de niños y niñas a través de un acto tan bonito y familiar como la imposición de su primer pañuelo de fiestas".

13 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 HORAS, EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

El acto se celebrará el domingo 13 de septiembre, a las 12,00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, y contará con la participación del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, así como de otros miembros de la Corporación municipal. La imposición del pañuelo será únicamente presencial (acudiendo el niño o niña con sus familiares) en el día y hora indicados.

En concreto, las familias que estén interesadas en participar, podrán solicitar el pañuelo para los niños y niñas que hayan nacido en Logroño entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 4 de septiembre mediante un formulario disponible a través del código QR que aparece en el cartel y en el siguiente enlace: https://acortar.link/chv8C2

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y el centro Kids & Us, así como con la colaboración del Gobierno de La Rioja y la Federación de Peñas de Logroño.