Logroño celebra el Día de los Abuelos poniendo en valor esta figura y con un homenaje a los mayores de la ciudad- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, coincidiendo con la celebración del Día de los Abuelos, ha celebrado este lunes un homenaje a las personas mayores de la ciudad. Un emotivo acto, en el que los mayores han estado arropados por sus familias, y que ha contado con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y con la concejal de Familia, Patricia Sainz.

En el evento, además de reconocer y poner en valor la figura de los abuelos, también se ha realizado un homenaje a las personas mayores de Logroño, Victorina Cereceda Alonso, de 108 años, y Rafael Martín López, de 100.

Este año, al reconocimiento a los más veteranos se han sumado siete logroñeses y logroñesas más mayores de cien años que han podido asistir al homenaje del Consistorio.

Las otras personas homenajeadas han sido Ramona Silva Jubera, Asunción Torrecilla Esteban, Carmen Salazar Pérez, Emilio Navarro Macaya, Concepción López Guión, Francisca Rueda Pérez y Felisa Orden Pérez.

El objetivo de este día es ofrecer un reconocimiento a las personas mayores de nuestra ciudad, a las que el alcalde ha entregado, unas rosas y un ejemplar facsímil de Diario La Rioja correspondiente a su día de nacimiento, gracias a la colaboración de este periódico.

Además, los dos abuelos de Logroño han recibido una reproducción de una obra del pintor Elías Del Río de la Concatedral de Santa María de La Redonda.

Rodeados de familiares, portavoces de los grupos municipales y representantes del Consejo de Personas Mayores de Logroño, todos ellos han recibido, emocionados, "el cariño de la ciudad de Logroño" de la mano de su primer edil.

Y preguntados por el propio Escobar, algunos de los homenajeados han compartido algún recuerdo de su vida -desde rememorar a un padre "muy perseguido" hasta a quien "me hicieron casarme", una boda de la que aún tiene en mente que "el cura se comió el pastel y luego se fue"-; algún deseo -como "volver a vivir para no irme" de Logroño-; mucho "orgullo" y "alegría"; alabanzas a la familia -sobre todo a los miembros más pequeños-; y hasta deberes para el alcalde -"que te los digo luego"-.

El alcalde ha agradecido a las personas mayores "su sonrisa y su sentimiento de gratitud hacia la vida y ha puesto en valor el papel de las familias, que tienen una especial significación en estas personas" y ha expresado que "hoy Logroño es mejor gracias a vosotras y vosotros".

Escobar ha destacado que "día tras día, vamos consiguiendo entre todos que Logroño sea cada vez más amable y acogedora en general y especialmente con las personas mayores".

En sus palabras, "el objetivo es promover un envejecimiento cada vez más activo de las personas mayores y crear las condiciones para que tengan más oportunidades de participar en las actividades de la ciudad".

Algunos de los programas del Consistorio destinados a promover la autonomía de la tercera edad son los de Ayuda a domicilio, Siempre acompañados y Vida sana o los talleres de promoción de un envejecimiento activo y con buena salud.

A ello se suma, además, la programación deportiva que se organiza a través de Logroño Deporte, con múltiples actividades a disposición de las personas mayores en la ciudad.

El Día de los Abuelos y Abuelas es una iniciativa promovida por Mensajeros de la Paz en el año 1988. Las personas mayores de cien años de Logroño que no han podido participar hoy en el acto de homenaje llevado a cabo por el Ayuntamiento de Logroño, recibirán los mismos detalles de reconocimiento en su propio domicilio.