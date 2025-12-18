Logroño celebra este viernes la fiesta 'Pre-uvas', con sesiones de música ochentera y de grandes éxitos de Los 40

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebra este viernes, 19 de diciembre, en el paseo del Espolón la segunda edición de la fiesta 'Pre-uvas', iniciativa fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Logroño y las cadenas de radio Los 40 Classic y Los 40 con una doble fiesta, antes y después de las campanadas, que posibilitará el encuentro lúdico antes de los desplazamientos habituales en estas fechas.

La convocatoria, que será de acceso libre y gratuito, comenzará a las 22,00 horas con la primera de las dos sesiones, una fiesta ochentera dirigida a un público más familiar y de todas las edades amenizada por DJ Juan Borrás (Los 40 Classic). La sesión finalizará a las 23,50 horas.

A las 00,00 horas, tendrá lugar el momento más esperado, con el característico sonido del carillón del reloj del Espolón y las tradicionales campanadas.

A continuación, la fiesta continuará hasta las 01,30 horas con DJ Jesús Taltavull (Los 40) con varios, que ofrecerá una sesión llena de éxitos actuales que suenan en Los 40 Principales.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA 10

Con motivo del corte al tráfico que se realizará en la calle Muro de la Mata para la celebración de la fiesta 'Pre-uvas', en torno a las 15,00 horas, la línea 10 del autobús urbano modificará su itinerario habitual desde las 14,00 horas hasta el final del servicio, realizando el siguiente recorrido:

Hospital San Pedro - El Arco: C/ Muro del Carmen - C/ General Vara de Rey - Avenida Gran Vía Juan Carlos I.