Logroño celebrará del 10 al 18 a su patrona, la Virgen de la Esperanza, combinando cultura, tradición y participación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará a su patrona y Alcaldesa Mayor, la Virgen de la Esperanza, entre los días 10 y 18 de diciembre, con un programa de actividades entre las que destacan al ya tradicional Ofrenda floral, que será el próximo domingo 14, o un ciclo de conferencias centrado en la restauración del libro de actas de la Cofradía, datado en 1641.

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Laura Rivas, y por la Hermana Mayor de la Cofradía Virgen de la Esperanza, María José González, han presentado este martes la programación que, en palabras de Rivas, "combina tradición, historia y devoción por nuestra patrona" y ha añadido que "un año más, queremos que esta festividad sea un punto de encuentro para todos los logroñeses y logroñesas".

La edil ha destacado que "sin duda, uno de los actos principales de este año va a ser el ciclo de conferencias organizadas con motivo de la reciente restauración del Libro de Actas de la Cofradía, que data del año 1641 y que ha corrido a cargo de Códice Rioja".

En este sentido, el lunes 15 de diciembre, a las 20 horas, en la Iglesia de Santiago el Real, las restauradoras explicarán el proceso de restauración del histórico volumen.

El martes 16, también a las 20 horas y en el mismo espacio, Bruno Escalona ofrecerá una ponencia para contextualizar históricamente el libro y presentar nuevos hallazgos.

"Otro de los actos más relevantes y emotivos es la ofrenda floral popular a la Virgen, que tendrá lugar el domingo 14, a las 12,30 horas, al inicio de la calle Portales", ha señalado la concejala quien ha detallado que "este acto, incorporado hace dos años como novedad, se mantiene porque fue muy bien recibido tanto por los vecinos como por los miembros de la Cofradía".

Durante la ofrenda popular actuará el Grupo Contradanza, participará la asociación histórico-cultural Guardias de Santiago y se entregarán estampas de la Virgen con el himno de la Cofradía, que será interpretado al cierre del acto por el grupo parroquial de la Iglesia de Santiago.

El acto contará con la participación de representantes del Ayuntamiento, de la Cofradía y de diversos colectivos de la sociedad logroñesa, y está abierto a cualquier ciudadano o grupo que desee ofrecer una planta o ramo de flores a la Virgen.

OTRAS ACTIVIDADES.

Del 10 al 18 de diciembre tendrá lugar una Novena diaria a las 19 horas en la Iglesia de Santiago el Real.

El miércoles 10 de diciembre, a las 20 horas, se celebrará el acto de bienvenida e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

El sábado 13 de diciembre, a las 20 horas, la Iglesia de Santiago acogerá la entrega de las Medallas de Honor de la Cofradía.

A continuación, se hará entrega de los premios del Certamen de Dibujo y Poesía, y la asociación de Gigantes y Cabezudos visitará el templo para bailar ante la imagen de la Virgen. Posteriormente, en la plaza de la Oca, se ofrecerá una chocolatada popular.

El domingo 14 se celebrará por la mañana la Ofrenda floral y, a las 20 horas, tendrá lugar la imposición de insignias a representantes de casas regionales y vendimiadores 2025.

Los actos institucionales continuarán el miércoles 17, con la llamada a Concejo desde el Ayuntamiento de Logroño a las 18,40 horas, antes de acudir a la Ofrenda Floral Institucional y a las Solemnes Vísperas en la Iglesia de Santiago el Real a las 18,50 horas.

El día de la Patrona, jueves 18 de diciembre, se celebrará la Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santiago a las 12 horas, presidida por el Obispo de la Diócesis, Santos Montoya. A las 13 horas dará comienzo la procesión por las calles del Casco Antiguo de la ciudad.

Y ese mismo día, a las 19 horas, tendrá lugar la Novena y la bendición de niños y embarazadas en la Iglesia de Santiago, para cerrar los actos.

La Virgen de la Esperanza cuenta con una larga tradición cuyo hito más conocido se remonta a 1656, cuando un labrador de la ciudad, Gregorio de Villanueva, ofreció a la Virgen una cántara de aceite para mantener encendida la lámpara ante su imagen, gesto que repitió cada año.

Según datos recogidos por la Cofradía, los labradores fueron los primeros en ponerse bajo su protección, acudiendo a ella en momentos de sequía u otras dificultades relacionadas con el campo.

EL LIBRO DE ACTAS.

Especial referencia ha hecho Bruno Escalona al restaurado libro de actas, que, como ha detallado "es el segundo" en el tiempo, pero el único con el que se cuenta, ya que el primero está desaparecido.

El estudioso ha apuntado que este volumen "fue empezado a reactar en 1641" y abarca "un periodo de algo más de 30 años". En él, se pueden leer anotaciones e información que, "de otro modo, no hubiéramos tenido" y además, se recogen "de una fuente directa, de quienes vivían los hechos".

Eso, ha afirmado, "da un valor excepcional" a esta restauración, a lo que ha sumado que "además de todos esos documentos, todos esos datos, inventarios, notas, apuntes, todo lo que ahí se recoge", cuentan la propia historia de la Cofradía, comenzando "por su fecha de fundación".

"Este libro todavía más tiene importancia porque recoge cómo era la vida religiosa, cómo se sentía la vida relacionada con esta Virgen, que entonces todavía no era patrona de Logroño, pero sí que contaba con una devoción muy extendida, era muy querida entre la gente", ha subrayado Escalona.

Por su parte, María José González ha querido hacer hincapié esa restauración del libro de actas de 1641, que ha calificado como "muy importante no solo para la Cofradía, sino para Logroño, tener un patrimonio, un bagaje, un respaldo histórico a la Cofradía", para lo que ha puesto en valor las conferencias previstas.

También ha incidido la Hermana Mayor en la Ofrenda floral que "está abierta a todo el público, todas las personas que lo deseen, aunque no se apunten previamente, pueden acudir con una sencilla flor, un centro, un ramo, lo que consideren con sus familias, con niños, personas mayores, todo el mundo, para ofrecerlo a la Virgen".

Y ha detallado que "se terminará cantando el himno a la Virgen, a ver si todos los logroñeses nos lo aprendemos, es un himno muy bonito y también muy antiguo". Con este objetivo, ha avanzado, "se repartirán unas estampas con el Himno para que así todo el mundo se lleve un recuerdo".

En tercer lugar, ha destacado "que el Grupo de Gigantes y Cabezudos van a venir a bailar delante de la Virgen dentro del templo, algo muy novedoso, significativo".

Ha recordado que "el año pasado lo hicieron de una manera espontánea, fue realmente precioso y este año lo hemos hecho de una forma organizada, un baile muy organizado, muy bonito, que lo han trabajado mucho, asú que tenemos nosotros y ellos muchísimo interés y mucha ilusión".

"En definitiva queremos que esta edición sea cercana, viva, abierta a todos y que cada persona de Logroño, desde los más pequeños, que llevan toda una vida con esta tradición pues juntos la abracen, la tradición, la disfruten y que sean momentos que hagan ciudad y momentos para compartir", ha finalizado Laura Rivas.