Logroño celebrará del 25 al 30 de mayo la décima edición de la 'Semana del Arbolado' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebrará en la semana del 25 al 30 de mayo la décima edición de la 'Semana del Arbolado', con visitas escolares al Parque Municipal de Jardinería y una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía para conocer este recurso medioambiental.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha destacado que esta iniciativa de educación ambiental tiene como objetivo "la divulgación de la importancia del arbolado urbano, dar a conocer su realidad en la ciudad y su conservación y fomentar el conocimiento de las especies".

Durante toda la semana, y a lo largo de varios turnos matinales, en torno a 400 estudiantes logroñeses de Educación Infantil y Primaria visitarán el Parque Municipal de Jardinería donde realizarán una serie de actividades didácticas para conocer las flores, plantas y árboles del entorno urbano de la ciudad, así como para fomentar actitudes de respeto hacia el ciclo de las plantas.

Cada colegio realizará un itinerario por el Parque Municipal de Jardinería en el que visitarán la huerta, la rosaleda didáctica, el paseo de los sentidos, la zona de árboles frutales, el hotel de los insectos y la planta de compostaje.

Durante la visita los grupos de escolares también descubrirán el procedimiento de control biológico de plagas que se aplica en la gestión de los espacios verdes de Logroño, por medio de insectos predadores de dichas plagas, que permiten eliminarlas si necesidad de tratamientos fitosanitarios.

Con el apoyo didáctico de técnicos de Logroño Verde, podrán liberar mariquitas y otros insectos beneficiosos y conocer cómo desarrollan su actividad en un marco de equilibrio biológico natural.

Además, realizarán un taller denominado 'El árbol de tu colegio', un taller en el que crearán un árbol lleno de hojas, frutos y flores que "plantarán" en su colegio; disfrutarán de una obra de teatro de marionetas, centrada en la importancia de los árboles; y, para finalizar, plantarán un árbol al que pondrán el nombre de su centro educativo.

López-Araquistáin ha recordado que, desde la celebración de la primera edición de la 'Semana del Arbolado' en 2016, esta iniciativa "se ha consolidado como un instrumento para hacer partícipes a los jóvenes de la mejora de la ciudad, concienciándoles de la responsabilidad personal y colectiva y favoreciendo una implicación activa en la conservación del entorno y fomentando actitudes de respeto y protección hacia los parques y jardines de la ciudad".

CONFERENCIA Y PUERTAS ABIERTAS AL PÚBLICO

El viernes 29, a las 18 horas, el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona acogerá el coloquio 'La importancia de la infraestructura verde y el arbolado urbano en nuestras vidas', ofrecida por Enrique Ariza, especialista en arboricultura y director técnico de Tierra Ingeniería; Rubén Román, especialista en control biológico de plagas y director técnico de Insectaria; y Xoan Pérez, especialista en paisajismo de la empresa Nix Paisajismo.

El sábado 30 de mayo se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Parque Municipal de Jardinería para que la ciudadanía tengan la oportunidad de conocer este recurso municipal. Las instalaciones estarán abiertas al público de 10 a 14 horas y se realizarán dos visitas guiadas (a las 10,30 y a las 12 horas).

Además, el domingo 31 de mayo, a las 9 horas, se llevará a cabo una sesión divulgativa guiada organizada junto con la Sociedad Española de Ornitología en La Rioja (SEO Bird Life) en el Parque de La Ribera (el lago como punto de partida del paseo). Será un itinerario interpretativo con reconocimiento de las aves por sus cantos.

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La 'Semana del Arbolado' se enmarca dentro del Programa Municipal de Educación Ambiental, cuya finalidad es crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas y proporcionar conocimientos y mejorar actitudes para una población comprometida con la protección del medio ambiente.

Este programa se desarrolla desde el año 2001 y está dirigido tanto a escolares y alumnos de cualquier tipo de formación, como a grupos de ciudadanos que soliciten las actividades.

Las áreas de las que se ocupa este programa son parques y jardines; el ciclo del agua (depuradora y potabilizadora); la gestión de residuos; viveros; y el Aula Didáctica de La Grajera.