Logroño celebrará este jueves San Bernabé con el reparto del pan, pez y vino, misa y procesión de los 'Banderazos'

Archivo - El alcalde de Logroño dedica los Banderazos de San Bernabé a los niños y niñas, a la cultura y a Europa (ARCHIVO) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebra este jueves el Día de San Bernabé con un programa repleto de actividades entre las que destaca el tradicional reparto del pan, pez y vino en el Revellín, acto que se prolongará entre las 10,00 y las 14,30 horas.

El Mercado Renacentista volverá a abrir sus puertas en diferentes calles y plazas del Centro Histórico de 10,00 a 22,00 horas. En este entorno, se sucederán además diferentes actividades culturales como recreaciones, danza, música o cuentacuentos. A las 11,00 horas se celebrará la misa en la concatedral de La Redonda y a las 12,00 horas arrancará la procesión de San Bernabé en la que el alcalde dará los tradicionales banderazos ante el Arco del Revellín, en Cuatro Cantones y en la Muralla del Revellín.

El folclore y las actividades dirigidas al público infantil y familiar también tendrán presencia destacada en la jornada, con pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la Asociación Cultural Logroño Gaita y Tambor (a las 11,00 horas desde Avenida de la Constitución); celebración del Día del Traje Regional a cargo del Grupo de Danzas de Logroño, Grupo Contradanza y Grupo Aires de La Rioja (desde las 11,15 horas por las calles del Casco Antiguo); las Jornadas del Folclore Riojano 'Enseñamos a bailar la jota de Logroño', a las 12,30 horas desde la plaza San Bartolomé; el pasacalles de la Escuela de Dulzaina de La Rioja, desde las 13,00 horas, o la Exaltación a las Raíces Riojanas (19,00 horas en El Espolón).

No faltarán las degustaciones a cargo de diferentes colectivos: pinchos morunos en la plaza Martínez Zaporta (10,30 horas), migas en la calle Carnicerías 14-16 (11,00 horas), salchichón a la plancha en la Glorieta del Doctor Zubía (11,00 horas), bocadillo de lomo con pimientos en el Espolón (11,00 horas) y chorizo en la plaza del Ayuntamiento (11,00 horas).

Por la tarde, tendrá lugar el tradicional festejo taurino en cumplimiento del Voto de San Bernabé.

El acto se ha reforzado este año y comenzará con un paseíllo desde el Centro de la Cultura del Rioja (c/ Mercaderes, 9) de los tres novilleros riojanos que participarán en el festejo: Alberto Donaire, Aarón Navas y Javier Fernández 'Fino'. Irán ataviados con trajes renacentistas y, ya en La Ribera, realizarán una exhibición de lidia. Posteriormente tendrá lugar la tradicional suelta de reses en la plaza.

A las 18,00 horas se representará el paseo triunfal de Carlos V, desde las Murallas del Revellín, y la posterior entrega de las tres flores de Lis a la ciudad de Logroño (19,00 horas en la plaza de San Bartolomé. La jornada concluirá con un concierto de órgano en La Redonda a partir de las 21,00 horas y una nueva edición de El Reloj de San Bernabé, a medianoche desde los balcones de la Casa de los Periodistas (plaza de San Bartolomé). La programación completa puede consultarse en www.logrono.es.