Logroño cierra el pago de los patrocinios de los conciertos de Porretas y La Pegatina, entre críticas de la oposición

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha cerrado definitivamente el pago de los patrocinios de los conciertos de Porretas y La Pegatina, celebrados en las fiestas de San Mateo de 2023, entre las críticas de la oposición por "mala gestión" en la contratación verbal que se realizó de estas actuaciones.

Para ello, en concreto, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por contratación verbal de los conciertos de Porretas y de La Pegatina, celebrados con motivo de las fiestas de San Mateo 2023, contando con un importe de 42.350 euros. Se ha dado el visto bueno con el 'no' de Partido Riojano, VOX y PSOE, la abstención de Unidas Podemos-IU y el único voto a favor del PP.

Como ha argumentado el concejal de Administraciones Públicas, Francisco Iglesias, "es un asunto ya debatido en pleno y en comisiones", del que, con esta aprobación "finalizamos toda la parte administrativa" para el reconocimiento extrajudicial de crédito, tras dictamen del Consejo Consultivo y los últimos trámites municipales para liquidar una factura a la empresa Pámpano por esos 42.350 euros de gasto.

Para el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, "es cierto que es un tema que se ha debatido, pero el problema es que no tenemos respuestas", alegando que, en un primer momento, se plantearon conciertos por parte de una empresa riojana "que se rechazaron" en contratación, para al final, acabar haciendo dos conciertos "por cauces no legales y por 8.000 euros más".

Ha considerado como "lo más llamativo, que Contratación avisó de que había una irregularidad, y que no estaba justificada la cantidad y que así no se puede hacer el procedimiento, pero a pesar de todo, decidieron seguir adelante". "No se puede justificar, que el alcalde lo explique y haya responsabilidades politicas", ha concluido.

La portavoz de UP-IU, Amaia Castro, ha recordado también que la Direccion General de Contratacion del Ayuntamiento avisó de que eso que pretendían no se podía hacer, que no era legal tal como se quería hacer, peor a pesar de todo, se hizo", ante lo que se ha preguntado "si seguirá así -en relación a la gestión del concejal Miguel Sainz- y si el alcalde va a hacer algo".

El concejal socialista Iván Reinares ha incidido igualmente en la tramitación de los conciertos "que se encargaron verbalmente", un proceso por el que, como ha recordado, "preguntamos en comisiones e incluso en el pleno" y en el que se acabó aprobando la nulidad de pleno derecho.

Y su compañera de grupo Eva Loza ha resaltado que "lo que ha ocurrido es realmente grave, no por manido deja de serlo", mientras que ha advertido que "la actitud de Miguel Sainz me lleva a pensar que este tipo de cosas no van a dejar de ocurrir". "Es un asunto muy turbio, sin asunción de responsabilidades ni intención de enmendarse y que esto no vuelva a ocurrir", ha finalizado.

El propio Miguel Sainz ha defendido que "hemos dado explicaciones en multitud de ocasiones", apuntando incluso a explicaciones por partre de los técnicos municipales o al dictamen del Consejo Consultivo "que no se separa nada de otros reconocimientos de créditos".

Ha lamentado que "han intentado elevar este asunto en una especie de persecución, sacándolo de contexto", cuando ha argumentado "hay muchos contratos verbales y con nulidad de derecho, un mecanismo extraordinario al que se recurre en contadas ocasiones" y al que en el mandato anterior también se utilizó.

"Han convertido esto en un arma política, pero pónganse delante del espejo porque quedan temas suyos por venir. Es muy irresponsable elevar este tema para decir que este Gobierno adjudica contratos a dedo", ha concluido el concejal de Promoción de la Ciudad.