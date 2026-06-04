Logroño se compromete a "ser proactivo" con el Plan Estatal de Vivienda, aunque lo ve "por debajo de las necesidades"

Pleno del Ayuntamiento de Logroño del mes de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se ha comprometido a "ser proactivo" con el Plan Estatal de Vivienda, "por responsabilidad y por eficacia", aunque lo considera "por debajo de las necesidades" reales de la ciudad en este ámbito. Así lo ha afirmado la concejala de Servicios Sociales Patricia Sáinz este jueves, durante el pleno municipal ordinario del mes de junio.

Ha sido durante el debate de una moción, presentada por el Grupo Socialista "para la aplicación en Logroño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030", propuesta que, pese a todo, ha sido rechazada con los votos en contra de Partido Riojano, VOX y Partido Popular, y el respaldo de Podemos y PSOE.

Como ha afirmado en la defensa de la moción el portavoz socialista Luis Alonso, el plan "supone un espacio para el acuerdo político con las comunidades autonomas en el tema de la vivienda, que es el principal problema del país". Un plan basado "en la construcción, la rehabilitación y la protección", dotado en La Rioja con 119 millones de euros.

Ha criticado, sin embargo, que la capital riojana "ha sido el antiejemplo para este Plan, que consolida la transparencia y el control de lo que se ha carecido en la adjudicación de VPO", por lo que ha abogado porque las políticas municipales de vivienda "deben dar giro de 180 grados si quiere beneficiarse de Plan" y ha planteado medidas como que todos los solares públicos desiertos se cedan al IRVI para vivienda en alquiler.

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha criticado a los socialistas que "sus discursos a nivel nacional no se ven materializados luego en las votaciones en Logroño", recordándoles que "han votado en contra de los intereses de los ciudadanos en varias ocasiones que he traído iniciativas en este sentido", sobre, por ejemplo, el desarrollo de Ramblasque o los terrenos del soterramiento.

Desde el Grupo Mixto Podemos, su portavoz Amaia Castro ha argumentado su 'sí' a la moción porque "trae medidas concretas y necesarias, no porque estemos de acuerdo con su discurso en vivienda y de un Plan insuficiente". "Gobiernan en España y no se atreven a hacer lo que hay que hacer, intervenir el mercado de alquiler, porque el problema de la vivienda se arregla no con planes sino con valentía política", ha dicho.

La portavoz de VOX María Jiménez ha calificado la propuesta del PSOE de "propaganda, parece que se acaban de dar cuenta de que existe un problema con la vivienda, y hay que tener la cara muy dura cuando son ustedes los que han contribuido a empeorar la situación, generando inseguridad y haciendo de la vivienda un campo de batalla ideológico, llegando a una escasez de oferte provocada por años de intervencionismo y de presión fiscal inaguantable".

Para cerrar este debate, Patricia Sáinz ha reconocido que "estamos en situación crítica", que ha achacado al PSOE "que lleva más de siete años en el Ministerio de Vivienda, pero lejos de mejorar la situación, se ha llegado a unos limites insoportables".

Así las cosas, ha afirmado que "seremos proactivos con el Plan de Vivienda porque es la herramienta que tenemos", aunque ha dicho que la financiación se queda muy por debajo de las necesidades, el "necesaria" la construcción de más viviendas o no destina "lo suficiente" a desarrollo de suelo, además de preguntarse por su desarrollo "sin PGE".

Y si bien ha recordado que "hemos realizado muchas acciones" por parte del Consistorio en materia de vivienda, la edil ha recalcado que "nos vamos a sumar al Plan, sin duda, a pesar de no ser el plan ideal, pero seremos proactivos por responsabilidad y eficacia".

VIVIENDAS TURÍSTICAS.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario correspondiente al mes de junio, ha rechazado una moción presentada por el Grupo Mixto Podemos para "control, sanciones y transparencia" de las viviendas turísticas en la ciudad. Un acuerdo que se ha adoptado con el 'no' de PP y VOX y el voto a favor de Podemos, PR+Riojn@s y PSOE.

En defensa de la moción, la portavoz 'morada' Amaia Castro ha recordado que "hace siete meses", se votó "por unanimidad en este pleno" una moratoria en las licencias de estas viviendas "de hasta un año, pero meses después, el PP la levanta", afirmando que "en un mes se han tramitado más de 20 nuevas licencias en el Casco Antiguo".

Y ha considerado que "lo peor es que estamos consintiendo que empresas que llevan años operando sin licencia municipal y cobrando cada noche pero sin pagar las tasas correspondientes después, para que, cuando por fin piden la licencia, este Ayuntamiento les premia sin ningún tipo de sanción ni consecuencia", lamentando además que "no hay control, no sabemos si hay mil o tres mil pisos en la ciudad".

Frente a ello, ha asegurado que "lo que piden es de sentido común: que el Gobierno de La Rioja no dé número de registro a viviendas turísticas sin licencia municipal; y que no se dé ahora ninguna licencia premiando sin ninguna sanción". Se han aceptado varias enmiendas del PSOE a la propuesta, planteando más inspecciones o un aumento de la plantilla para realizarlas.

En el turno de los Grupos, Rubén Antoñanzas, por el Partido Riojano, ha afeado al Gobierno local "el tener que debatir que haya negocios en la ciudad que funcionen dentro de la legalidad y que se cumplan las obligaciones", lamentando que "no apoyando esta moción se perjudica a los vecinos del Casco Antiguo que son los que sufren esta situación".

Desde VOX, la edil Patricia González Lacarra ha hablado de "hartazgo por estar todos los plenos con los mismos temas", reseñando que "nos quieren hacer creer que todos los problemas de la vivienda que hay en Logroño son por los pisos turísticos, y es cierto que existe un problema real", que ha achacado, sin embargo, "no a los pisos turísticos, sino años de malas políticas de vivienda de la izquierda".

El concejal de PSOE Álvaro Foncea ha criticado que la moratoria de licencias a los pisos turísticos "se ha levantado con prisas y sin consenso", alegando que este tipo de viviendas "se han convertido en un problema que se está desbordando", y ante el que "no podemos quedarnos de brazos cruzados porque si no, se acabará echando a los vecinos", especialmente a los del Casco Antiguo.

Para cerrar el debate, el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin ha reconocido que "es innegable que pisos turisticos están generando tensiones, sobre todo en el Casco Antiguo", pero ha defendido que es una situación "ante la que se ha actuado con medidas concretas".

Ha citado como ejemplos la nueva ordenanza de terrazas o las nuevas promociones de VPO, medidas "con las que algo se estará haciendo bien, porque el Casco Antiguo está comenzando a recobrar vecinos". Por contra, ha colocado "la inseguridad jurídica por las políticas de vivienda de la izquierda, que llevan a menos oferta" en este ámbito.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha aprobado una moción presentada por el Grupo VOX, y enmendada por el Partido Popular -los dos únicos grupos que han dado su respaldo a la propuesta-, para la adecuación de una instalación municipal para la práctica permanente del hockey línea y otros deportes de ruedas en Logroño.

Igualmente, se ha aprobado otra moción, también de VOX e igualmente apoyada por este Grupo y por el PP, para mostrar el "rechazo" del Consistorio logroñés al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Merco sur "en defensa del campo español".

Y, por último, se ha rechazado -con el 'no' del PP, la abstención de VOX y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE- una moción de los socialistas para "el aumento de los recursos presupuestarios para la Biblioteca Rafael Azcona".