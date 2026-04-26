Logroño conmemora el 40º aniversario de Chernóbil con la proyección del docufilm italiano 'Le Cicogne di Chernobyl'

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logroño acoge este domingo, 26 de abril, la proyección del docufilm italiano 'Le Cicogne di Chernobyl', una cita cultural y de memoria que coincide con el 40º aniversario del desastre nuclear de Chernóbil. La sesión tendrá lugar a las 18,30 horas en el Círculo Logroñés, en versión original con subtítulos en castellano.

La elección de la fecha aporta a la proyección una carga simbólica evidente. Cuarenta años después del accidente del 26 de abril de 1986, el documental propone una mirada centrada no solo en la tragedia, sino también en la respuesta solidaria que movilizó a miles de personas en distintos países europeos.

La iniciativa cuenta con la implicación de la cónsul de Italia Luciana Schiavarelli, junto con el Círculo Logroñés, Due Passi - Asociación Ítalo Riojana, la Fundación Ibercaja, la asociación italiana Cittadini del Mondo y la Fondazione di Sardegna, en una colaboración que refuerza el valor cultural y cívico del acto.

La película está dirigida por Karim Galici y producida por CdM - Cinema per il Sociale, con la colaboración de RAI Teche y RAI Sardegna, archivo histórico audiovisual y sede regional del servicio público radiotelevisivo italiano, además del apoyo de la Fondazione di Sardegna.

El film reconstruye una de las grandes historias de solidaridad nacidas tras la catástrofe: la acogida de niñas y niños procedentes de las zonas contaminadas. A través de testimonios, recuerdos y materiales de archivo, el documental muestra el alcance humano de una movilización que implicó a familias, asociaciones, entidades locales y redes de voluntariado en numerosos países del continente.

En ese contexto, Italia desempeñó un papel especialmente relevante y Cerdeña, isla del Mediterráneo y región autónoma italiana, destacó por la continuidad y la intensidad de su compromiso. Pero aquella fue también una experiencia profundamente europea, en la que España tuvo igualmente un papel significativo, con miles de familias volcadas en iniciativas de acogida y solidaridad.

Desde esa perspectiva, la película conecta la experiencia italiana con una memoria compartida que sigue perteneciendo al conjunto de Europa.

'Le Cicogne di Chernobyl' ha recibido varios reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos el premio a la Mejor Dirección en el San Giò Verona Video Festival, el Premio Cinema Sociale en el San Benedetto International Film Festival y el galardón al Mejor Documental en el Festival Internazionale del Cinema Dino De Laurentiis.

Además, ha sido seleccionada en festivales y contextos culturales de Canadá, India, Reino Unido e Italia, y ya se ha proyectado, además de en numerosas ciudades italianas, en escenarios internacionales como Viena, Madrid y Lugano. La sesión de Logroño forma parte del recorrido internacional de la Rete di Interconnessioni Sociali, impulsada por Cittadini del Mondo - Cinema per il Sociale con el apoyo de la Fondazione di Sardegna.

Más allá de su dimensión cinematográfica, la proyección se plantea como una oportunidad para abrir en Logroño un espacio de reflexión pública sobre una historia europea marcada por el dolor, la acogida y la responsabilidad compartida.