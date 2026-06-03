Logroño contará para final de año con 84 cámaras inteligentes de vigilancia en el centro y en polígonos industriales

Archivo - Logroño Deporte instala dos cámaras de seguridad en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño contará para final de año con 84 cámaras inteligentes de vigilancia que estarán instaladas tanto en el centro como en los polígonos industriales, de manera que "se intensificará la sensación de seguridad y se controlará mejor los actos delictivos o incívicos".

Así lo ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento logroñés, toda que la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles la licitación del contrato de ampliación del sistema de visión artificial del Consistorio.

Una acción, ha especificado Sanz, "que se enmarca en una estrategia más amplia de despliegue de cámaras inteligentes tanto en la ciudad como en polígonos industriales".

Dotado con una cuantía de 204.508,15 euros (IVA incluido), su finalidad es "reforzar la captación y explotación de información sobre personas y vehículos, mejorar la seguridad en zonas comerciales y otros espacios municipales, y generar datos útiles para actuaciones de comercio, movilidad y gestión urbana".

En concreto, esta actuación comprende el suministro e instalación de 43 cámaras y elementos auxiliares, así como servicios asociados de transferencia tecnológica, garantía, mantenimiento y soporte.

De ellas, 21 se ubicarán en diferentes espacios de la ciudad, como zonas comerciales o el Casco Antiguo; 14 en polígonos industriales; y 8 en instalaciones municipales.

El planteamiento no se limita a cámaras aisladas, sino que prevé su integración en el sistema municipal existente y en el gemelo digital de cámaras inteligentes, consolidando una infraestructura común de visión, grabación, análisis y explotación de datos.

De este modo, ha dicho Sanz, "se trata de la ampliación del sistema de la visión artificial del Ayuntamiento, lo que supone la implantación de nuevas cámaras de vigilancia de seguridad". Este acuerdo cuenta, en este caso, con financiación a través de fondos propios municipales.

Como ha recordado la portavoz, estas nuevas cámaras se unen a las otras 40 ya instaladas -20- o en proceso de implantación -21- y que, en su caso, contaban con financiación de fondos europeos "y llevaban un dispositivo software que era el núcleo central donde iban a ir todas conectadas".

De este modo, a partir de contar con este sistema "va a haber como una central de recepción de todas esas imágenes y de ese visionado para poder tener un control central al margen de que estas cámaras se distribuyeran por la ciudad".

Las cámaras ya instaladas o en proceso de instalación "fueron aquellas que afectaban a la Pasarela del Ebro, a la Torre de Logroño, a diferentes polígonos o al Puente de Piedra; y a partir de ahí se aumentaron ya para lo que es la zona comercial, zona centro de Logroño", a las que se unirán ahora estas 43 nuevas cámaras hoy licitadas.

"La idea es que para finales de este año aproximadamente más de 80 cámaras de seguridad y vigilancia estén instaladas en la ciudad de Logroño para trasladar como decimos esa sensación de seguridad, por una parte, y por otra parte, control también de actos delictivos o incívicos", ha concluido Celia Sanz.

CONECTIVIDAD MUNICIPAL.

Igualmente, y en este caso, con el objetivo de modernizar y mejorar las comunicaciones fijas y móviles en todas las dependencias municipales, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato del servicio de comunicaciones del Ayuntamiento.

Para ello, se ha dado luz verde a un importe total de 1.756.920 euros (IVA incluido), que se desglosa en cinco anualidades:

Año 2026 (desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre): 109.807,50 euros (IVA incluido).

Año 2027 (12 meses): 439.230 euros (IVA incluido).

Año 2028 (12 meses): 439.230 euros (IVA incluido).

Año 2029 (12 meses): 439.230 euros (IVA incluido).

Año 2030 (hasta el 30 de noviembre): 329.422,50 euros (IVA incluido).

El contrato contempla, ha especificado la portavoz municipal, "los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de comunicaciones del Ayuntamiento".

Algo que incluye "telefonía fija, telefonía móvil, acceso a Internet, comunicaciones de datos entre ubicaciones municipales, gestión de incidencias, seguimiento del servicio, formación y actuaciones de implantación y despliegue".

El nuevo servicio "contribuirá a mejorar la conectividad entre dependencias municipales, facilitar el trabajo en movilidad y asegurar la disponibilidad de herramientas de comunicación fiables para los empleados públicos".

EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS.

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento puso en marcha una licitación para la contratación del servicio de limpieza, cuidado, mantenimiento, revisión y reparación de los trajes de intervención utilizados por el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Parque de Bomberos de Logroño.

Una vez finalizado el proceso administrativo, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato a la empresa Productos y Mangueras Especiales, S.A.

Para ello, se ha dado el visto bueno a la apertura del proceso de licitación y se ha aprobado un gasto de 46.000 euros (IVA incluido) conforme a las siguientes anualidades:

Año 2026 (de junio a noviembre de 2026): 11.500 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 23.000 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a febrero de 2028): 11.500euros (IVA incluido).

TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA.

El tratamiento de potabilización del agua que se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua exige la regular contratación de los suministros necesarios para el mismo.

En ese marco, la Junta de Gobierno ha acordado la adjudicación del contrato para el suministro de permanganato potásico destinado a dicho tratamiento y potabilización del agua en el punto de captación.

El contrato por el que se suministrarán 1.800 kilos del mencionado compuesto químico se ha resuelto a favor de la empresa Brenntag Química, S.A.U., por un precio ofertado de 4,19 euros el kilo (IVA incluido), dentro del acuerdo marco que el Ayuntamiento tiene para este fin con tres empresas.

El permanganato potásico un reactivo de uso continuado y necesario para el tratamiento del agua bruta al eliminar bacterias, metales (hierro y manganeso), y distintos tipos de compuestos que pueden aportar olores y sabores indeseados, siendo por tanto imprescindible para mantener las debidas garantías sanitarias.